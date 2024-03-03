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敘利亞中部車禍致6死39傷
http://www.CRNTT.com   2024-03-03 17:16:50


　　中評社北京3月3日電／據新華社消息，據敘利亞通訊社3日報導，一輛大巴車當天在敘中部霍姆斯省至哈馬省的高速公路上翻車，造成6人死亡、39人受傷。

  報導說，該大巴車由鄰國黎巴嫩開往敘北部城市阿勒頗，事故地點位於哈馬省首府哈馬市南部。報導未提及事故原因。

  報導援引哈馬國立醫院負責人薩利姆·哈盧夫的話說，該醫院3日凌晨接收了事故中6名死者的遺體和39名傷者，醫療和急救團隊正努力救治傷者。

  敘利亞冬季大霧天氣多發，加上超速等因素，高速公路上的交通事故時有發生。

　　（來源：新華網）

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