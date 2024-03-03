警惕“中國經濟見頂論”背後包藏的禍心

中評社北京3月3日電／據新華社報導，近段時間，西方輿論場上“中國經濟見頂論”甚囂塵上。一些西方媒體、政客和智庫仿佛化身為拿著水晶球的巫師，裝腔作勢地為中國經濟把脈開方，指手畫腳，口若懸河，肆意唱衰。令人奇怪的是，這些唱衰者既不是來自權威國際經濟金融機構，也沒有親身參與中國經濟發展的實踐，有些人甚至從未來過中國，卻儼然都成了中國經濟的“預言家”？



西方這股唱衰中國的論調由來已久。幾十年來，針對中國的“糧食危機論”“產能過剩論”“中等收入陷阱論”“經濟失速論”“中國崩潰論”“中國破產論”等反復翻炒，不絕於耳。可哪次預測准了呢？這些論調本身倒是都崩潰、破產了。此輪“中國經濟見頂論”無非又是這種無稽之談的翻版。



事實也正啪啪地打他們的臉。2023年，中國經濟增長5.2%，在世界主要經濟體中名列前茅，僅增量就相當於一個中等國家一年的經濟總量，對全球經濟增長貢獻率超過30%，是世界經濟增長的最大引擎。中國繼續成為全球產業鏈供應鏈的“穩定器”。放眼全球，中國仍是“風景這邊獨好”。國際貨幣基金組織日前上調今年中國經濟增長預期。中國市場的吸引力依然強勁。特斯拉、大眾、西門子等外資企業不斷擴大在華業務，用實際行動對中國市場投出“信任票”。中國的新質生產力正加快形成，“新三樣”出口額突破萬億元大關。



這群西方媒體、政客、智庫無視中國經濟保持增長活力的事實，“選擇性失明”地唱衰中國，隱藏在其背後的真正目的值得警惕。一些西方國家秉持零和博弈思維，對中國的快速崛起充滿焦慮，大搞輿論戰、認知戰，試圖通過唱衰中國來削弱中國的國際影響力。一些機構和別有用心的人士意在配合美國對華戰略打壓，企圖帶節奏製造恐慌，打擊國際社會對中國市場的信心，迫使資本流出中國，阻礙中國發展。一些西方政客利用唱衰中國吸引流量，撈取政治資本，甚至有人利用唱衰做空中國在國際市場牟利。可見，無論“中國經濟見頂論”背後的真實目的是什麼，都是對中國充滿了別有用心的算計，我們對此必須有清醒的認識。



中國正面臨複雜的國內外經濟形勢。中國政府不迴避問題，而是正視經濟發展中的困難挑戰，已經採取一系列有力措施穩增長，形成了中國經濟回升向好的客觀事實。中國經濟具有強大的韌性與活力，中國經濟的發展進程絕不會因為一些唱衰者的聒噪而停滯。信心比黃金更重要。只要我們堅定信心，團結一心，堅持穩中求進總基調，以高質量發展推進中國式現代化，中國經濟將不斷邁上新台階，中國發展將實現新輝煌。我們要自豪地對那些所謂的“預言家”說，中國經濟發展不會見頂，見頂的只會是你們的預測水平。



（來源：新華網）