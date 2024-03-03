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夏巴茲·謝里夫當選巴基斯坦新一屆政府總理
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2024-03-03 17:16:58
中評社北京3月3日電／據央視新聞報導，當地時間3月3日，巴基斯坦新一屆國民議會召開會議，投票選舉新一屆政府總理。穆斯林聯盟（謝里夫派）主席、前總理夏巴茲·謝里夫當選為新一屆政府總理。
（來源：中央廣播電視總台央視新聞）
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