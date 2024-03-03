韓國行政安全部長官稱將從寬處理返崗醫生

中評社北京3月3日電／據澎湃新聞報導，當地時間3月1日，韓國保健福祉部長官曹圭鴻通報說，當地時間2月28日11時至29日17時，韓國100家大型綜合醫院中的返崗醫生共有271人，目前累計返崗醫生共565人；截至2月29日11時，這100家大型綜合醫院中離崗的實習和住院醫生共8945人，占比71.8%。



當地時間3月3日，韓國行政安全部長官李祥敏在一檔時事節目中表示，韓國政府將最大限度地從寬處置今天內返崗復工的實習住院醫生。若今天再不返崗，政府將根據法律和原則嚴正應對，採取行政處分，在必要時將走司法流程。



對於2000人規模的醫學生擴招計劃，李祥敏表示，韓國政府並非單方面決定擴招規模，已同包括醫療界在內的公民團體、全社會階層共進行過130餘次深入討論。政府同大韓醫師協會、醫學院院長等進行28次磋商後，才敲定2000人的擴招規模。



據此前報導，為解決醫生短缺的問題，韓國政府2月早些時候發布了醫學院學生擴招計劃，但遭到醫療界的強烈反對，他們認為在增加醫生數量前，應先解決工作條件、待遇問題。實習和住院醫生辭職潮從2月19日發酵至今。



2月29日是韓國政府要求辭職的實習及住院醫生返崗的最後期限。此前韓國政府於26日表示，辭職醫生們如果能在29日之前返崗，不會追究其責任。對於未能按期返崗的，將執行吊銷行醫執照至少3個月等處罰。



（來源：澎湃新聞）