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烏克蘭敖德薩民宅遭襲事件已致10人死亡
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2024-03-03 17:16:04
中評社北京3月3日電／據央視新聞報導，當地時間3月3日，烏克蘭敖德薩市長稱，在2日遇襲的居民樓廢墟下發現了第10名死者。
烏克蘭國家緊急情況服務局2日宣布，敖德薩一住宅樓當日凌晨遭俄軍無人機襲擊。
俄方對此暫無回應。
（來源：央視新聞）
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