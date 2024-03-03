烏克蘭敖德薩民宅遭襲事件已致10人死亡

中評社北京3月3日電／據央視新聞報導，當地時間3月3日，烏克蘭敖德薩市長稱，在2日遇襲的居民樓廢墟下發現了第10名死者。



烏克蘭國家緊急情況服務局2日宣布，敖德薩一住宅樓當日凌晨遭俄軍無人機襲擊。



俄方對此暫無回應。



（來源：央視新聞）