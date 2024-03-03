團結奮鬥　中國號巨輪乘風破浪、揚帆遠航

中評社北京3月3日電／據人民日報報導，新春伊始，各地全力促發展、奮戰開門紅。從重大工程施工現場一片忙碌，到廣袤田疇上春耕備耕次第展開，從實驗室裡科研人員奮力攻關，到生產車間裡開足馬力……廣大幹部群眾看准了就抓緊幹，能多幹一些就多幹一些，共同書寫中國式現代化建設新篇章。



團結就是力量，奮鬥開創未來。過去一年，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領億萬人民迎難而上，砥礪前行，取得了來之不易、可圈可點的成績。實踐充分表明，團結奮鬥是黨領導人民創造歷史偉業的必由之路。只要黨和人民始終站在一起、想在一起、幹在一起，任何風浪都動搖不了我們的鋼鐵意志，任何困難都阻擋不了我們的鏗鏘步伐。新征程上，我們的前途一片光明，但腳下的路不會是一馬平川。當此船到中流浪更急、人到半山路更陡之際，尤需以團結凝聚力量，以奮鬥鑄就偉業，堅定不移朝著強國建設、民族復興的宏偉目標奮勇前進。



向著宏偉目標前進，讓我們振奮龍馬精神。“勝負之征，精神先見”。新時代以來，正是因為始終保持“越是艱險越向前”的英雄氣概，激發“敢教日月換新天”的昂揚鬥志，黨和人民一道拼、一道幹、一道奮鬥，攻克了一個個看似不可攻克的難關險阻，創造了一個個令人刮目相看的人間奇跡，推動我國邁上全面建設社會主義現代化國家新征程。現代化不會從天上掉下來，而是要通過發揚歷史主動精神幹出來。面對前無古人的開創性事業，咬定目標不放鬆，涵養“亂雲飛渡仍從容”的戰略定力，展現“風雨無阻向前進”的堅韌執著，披荊斬棘、一往無前，定能推動中國式現代化建設不斷取得新進展、新突破。



向著宏偉目標前進，讓我們勇於攻堅克難。當前，世界百年未有之大變局加速演進，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升。我國改革發展穩定面臨不少深層次矛盾躲不開、繞不過，制約高質量發展因素還大量存在，國內大循環存在堵點，進一步推動經濟回升向好需要克服一些困難和挑戰。我們要胸懷“國之大者”，緊緊圍繞推進中國式現代化這個最大的政治，牢記高質量發展是新時代的硬道理，以奮發有為的精神狀態和“時時放心不下”的責任意識，依靠頑強鬥爭打開事業發展新天地。



向著宏偉目標前進，讓我們堅持真抓實幹。今年是新中國成立75周年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。真抓才能攻堅克難，實幹才能夢想成真。我們要堅持穩中求進工作總基調，繼續鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，扎實穩健推進中國式現代化。無數平凡英雄拼搏奮鬥，就能匯聚成新時代中國昂揚奮進的洪流。每個人前進的腳步，必將叠加成推進中國式現代化建設的堅實步伐。

