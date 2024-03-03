3月5日10時23分驚蟄　九盡桃花開

中評社香港3月3日電／“微雨眾卉新，一雷驚蟄始”，北京時間3月5日10時23分將迎來驚蟄節氣。此時節，大地回春，蟄蟲初醒，風含情，水含笑，天氣暖了。



當太陽到達黃經345度，春天的第三個節氣驚蟄到來，標誌著仲春時節的開始。



新華社報導，民俗學者、天津社會科學院研究員王來華介紹說，自古以來我國民間就有“數九”習俗，即從冬至起，每九天算一“九”，數“九九”八十一天，到了驚蟄，“九九”已盡。驚蟄節氣又分三候，五天一候，其初候叫“桃始華”，即桃花開放，而在“二十四番花信風”中，這一候的標誌花卉就是桃花。



桃花是春天的使者。每年驚蟄時節，耕牛遍地走，桃花處處開，春風真正暖到了人們的心裡。在北方，桃花還是蓓蕾點點，而在南方，桃花已是繁花滿枝，姹紫嫣紅，一層層嬌艷的紅蕊綴滿枝頭，密密匝匝，灼灼妖嬈。《詩經》有雲：“桃之夭夭，灼灼其華”。



自古以來，絢爛的桃花就是詩人們競相歌咏的對象。元稹說，“桃花開蜀錦，鷹老化春鳩”；杜甫說，“桃花一簇開無主，可愛深紅愛淺紅”；蘇軾說，“竹外桃花三兩枝，春江水暖鴨先知”。



王來華說，在歌咏春日桃花的佳作中，唐朝詩人崔護所作《題都城南莊》一詩因寄情于景，寫得尤其感人：“去年今日此門中，人面桃花相映紅。人面不知何處去，桃花依舊笑春風。”春風中的桃花是何等的艷麗，而“人面”竟能“映”得桃花分外紅艷，足以烘托“人面”之美。只是桃花依舊開，而心儀的姑娘此時卻未得見，對景牽情，傷時感物，桃花之美，一時卻成了遺憾之美。



春天就是春天，生機勃勃，生機畢現。聽：“兩個黃鸝鳴翠柳，一行白鷺上青天”“獨憐幽草澗邊生，上有黃鸝深樹鳴”“綠陰不減來時路，添得黃鸝四五聲”……作為人們心目中的吉祥鳥，春天的另一位使者——黃鸝，在初綠的枝條間穿來跳去，聲聲鳴唱，悅耳動聽，彷彿送來了與春天相伴的好消息。



春日生機從雨水節氣開始，至驚蟄節氣始近高潮。在這個“紅入桃花嫩，青歸柳葉新”的仲春時節，就是你不想馬上抬腿出門去踏青，陣陣春意也會藉著春風和鳥兒的鳴叫惹得你心頭蕩漾。你還等什麼，去和美麗的春天來一個大大的擁抱吧！