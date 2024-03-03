法治中國建設闊步前行

中評社北京3月3日電／據光明日報報導，肩負著人民重托，十四屆全國人大代表將齊聚一堂，在即將召開的全國兩會上，共商國是、共譜新篇。



2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規劃承上啟下的關鍵之年，也是十四屆全國人大及其常委會的履職首年。



一年來，十四屆全國人大及其常委會心懷“國之大者”，回應時代呼喚，依法履職盡責，不斷展現出新時代人大工作新氣象，腳踏實地繪就法治中國建設新畫卷。



蹄疾步穩



高質量立法啟新程



“祖國於我，是一腔熱血的摯愛，是融入生命的底色……”2024年春季新學期伊始，湖南長沙各中小學學生同上開學第一課，學子們共同唱響愛國強音，砥礪強國之志。



2023年10月24日，愛國主義教育法經十四屆全國人大常委會第六次會議表決通過。自2024年1月1日起該法實施以來，神州大地上一場場生動的愛國主義教育實踐，踐行著“使愛國主義成為全體人民的堅定信念、精神力量和自覺行動”的神聖使命，深刻體現著人民群眾對祖國的厚愛，顯示出新時代愛國主義教育的磅礴偉力。



制定法律6件、修改法律9件、通過有關法律問題和重大問題的決定11件……



一年來，遵循黨的二十大擘畫的“以良法促進發展、保障善治”宏偉藍圖，沿著立法規劃的“路線圖”和“時間表”，十四屆全國人大及其常委會加強重點領域、新興領域、涉外領域立法，健全國家法治急需，不斷滿足人民美好生活需要。

