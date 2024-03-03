陳丹丹：新年度預算案助推香港培育新質生產力

陳丹丹：預算案在提升發展動能、培育新質生產力方面的系列舉措，令人眼前一亮。(資料相) 中評社香港3月3日電／廣東政協委員、香港中國商會創會會長陳丹丹3日表示，在環球經濟增長乏力的大背景下，香港新年度財政預算案回應社會關切，如外界所期撤銷所有樓市“辣招”，藉此改善樓市氛圍，增加市民入市信心。又著力發展創科和新質產業，打造香港品牌，大手投資基建，繼續全方位吸引企業、資金和人才等，為經濟復甦、高質量發展增添動力。可以說，新一份預算案展現特區政府務實進取、善作善成的施政風格，進一步堅定香港各界對未來的發展信心。



值得關注的是，在香港由治及興的關鍵階段，預算案在提升發展動能、培育新質生產力方面的系列舉措，令人眼前一亮。



陳丹丹表示，預算案提出撥款30億元推行為期三年的人工智能資助計劃，資助本地大學、研發機構及企業等運用算力，購置相關設備及進行由海內外頂尖科研人員領軍的研究項目，涵蓋人工智能、量子信息、集成電路、臨床醫學與健康、基因與生物技術等領域，推動科研突破，吸引海內外人工智能專家、企業及研發項目落戶香港。財政司長陳茂波亦提到，全球半導體需求增加，相關產業持續增長，到2030年預計全球半導體產業規模將超過1萬億美元，為此，特區政府正積極推動微電子研發，今年內成立香港微電子研發院，引領促進大學、研發中心和業界在第三代半導體的研發合作，並利用大灣區內完備的製造業產業鏈落實研發成果。特區政府也進一步推進關鍵企業入駐，計劃下月與超過10家企業簽署意向書。繼首批30家企業之後，預計未來幾年將為香港經濟注入超過400億元投資及創造約1.3萬個就業機會。即將推行的100億元“新型工業加速計劃”，對於在香港投資的指定行業企業，將以1：2的配對形式提供最多2億元資助；香港投資管理有限公司亦計劃實施首批直投及共投項目，進一步推動生命健康科技、人工智能、數據科學、先進製造和新能源科技等領域的發展。



這些務實舉措齊頭並進，勢必顯著促進本地產業鏈發展和創新科技生態系統的繁榮，從而為香港培育強勁的新質生產力，做好技術、人才、產業方面的佈局和鋪墊。



陳丹丹表示，國家主席習近平去年在黑龍江考察時，首次提出新質生產力，強調整合科技創新資源，引領發展戰略性新興產業和未來產業，加快形成新質生產力。去年底的中央經濟工作會議亦指出，“要以科技創新推動產業創新，特別是以顛覆性技術和前沿技術催生新產業、新模式、新動能，發展新質生產力。”新質生產力成為重要引領方向。特區政府通過一攬子政策，積極推動生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造和新能源科技等產業的優秀企業和人才落戶香港的目標，已初見成效。與此同時，依託整個大灣區的研發實力、人才配置、產業支撐，以及極具購買力的市場容量，香港必然能展己所長，為國所需，在培育新質生產力方面為國家做出應有的貢獻。