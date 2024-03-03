北京交警：3月4日部分道路將臨時管制

中評社北京3月3日電／據央視新聞報導，記者從北京公安交管部門獲悉，明天（3月4日）周一，限行尾號1和6。周一早高峰交通壓力較為突出，二、三、四環，東、西、北五環，東、北六環，菜戶營南路、長安街及其延長線、建國路，以及通惠河北路、西直門北大街、德勝門外大街、圓明園西路至萬泉河路、阜石路、蓮石東路、蓮花池東路至蓮花池西路、學院路等道路將出現車行緩慢的情況；中午至下午時段，東、西二環，東、北三環，建外大街、前三門大街、長安街及其延長線、機場高速、京滬高速將出現車流高峰；晚高峰期間，東、西、北二、三、四、五環，東六環部分路段，以及萬泉河路至圓明園西路、長安街及其延長線、通惠河北路、阜石路、蓮花池東路至蓮石東路等城區道路車流集中，京藏高速、京承高速、京通快速、京港澳高速、機場高速等高速公路出京方向將出現潮汐車流。



早間，中關村大街至中關村北大街、廣渠門、什刹海等學校較為集中的地區局部通行壓力較大，城區部分中小學周邊交通壓力也比較突出；早間至上午時段，兒童醫院、兒研所、北京醫院等醫院門前及周邊道路車流量較大；近期天氣回暖，來京旅遊和市內出游活動較多，故宮、雍和宮、南鑼鼓巷等地標景區熱度較高，城區公園的遊客也有所增加。據目前瞭解的情況，天安門廣場部分時段不向社會開放，請有意向前往天安門廣場參觀游覽的朋友提前關注預約和開放信息。



北京公安交管部門提示您：周一早、晚高峰和中午至下午時段路面交通壓力大，市區環路、聯絡線、高速公路及學校周邊交通流集中。全國政協十四屆二次會議將於3月4日在北京召開，部分道路將適時採取臨時交通管理措施。交管部門將提前通過“北京交警”微博、交通廣播、戶外顯示屏、導航軟件等渠道發布路況提示信息，出行前請您提前關注，合理規劃出行時間、方式和路線，盡量選擇錯峰出行或地鐵等公共交通方式出行。



（來源：中央廣播電視總台央視新聞）