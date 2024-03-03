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涉竊巴黎奧運保安計劃資料 賊人已落網
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2024-03-03 17:27:26
中評社香港3月3日電／法國警方儲存巴黎奧運警察保安計劃的一部電腦和兩隻USB隨身硬碟，據報日前在一列火車上被偷走。法國司法部門消息說，賊人已經落網，並已經在前日受審和判監七個月。
香港電台報導，巴黎檢察機構澄清，被偷走的設備只載有奧運期間道路交通的文件，並不是敏感的保安資料。
23歲的疑犯2月26日在巴黎北站一列火車上，偷走一個裝有電腦和兩個USB隨身硬碟的公事包，失主是巴黎市政府的工程師。
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