起訴5萬餘人：電信網絡詐騙犯罪高發

中評社北京3月3日電／據央視網消息：據最高人民檢察院消息，自2022年12月1日反電信網絡詐騙法實施以來，全國檢察機關堅持“高質效辦好每一個案件”，會同相關部門依法從嚴、全鏈條打擊電信網絡詐騙犯罪，切實維護人民群眾合法權益和社會和諧穩定。2023年，全國檢察機關共起訴電信網絡詐騙犯罪5萬餘人、同比上升六成多，幫助信息網絡犯罪活動犯罪14萬餘人、同比上升一成多，利用電信網絡實施的掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益犯罪7.5萬餘人、同比上升106.9%。



檢察辦案發現，當前電信網絡詐騙犯罪主要呈現以下特徵：



一是從犯罪模式看，集團化特徵日益突出。以“工業園區”“科技園區”為幌子的境外犯罪集團，通過控制、管理獨立詐騙團夥，形成龐大而穩定的詐騙犯罪網絡。如最高檢、公安部聯合督辦的黃某某等人詐騙、非法拘禁、敲詐勒索、組織他人偷越國境、偷越國境案。黃某某糾集潘某某、鐘某等人，在緬北投資建造“五金建材城”，先後招攬20餘家詐騙團夥入駐，並為詐騙團夥提供辦公場所和食宿，進行封閉式管理，持械看守詐騙團夥人員，形成千餘人級的超大犯罪集團。



二是從涉案人員看，呈低齡、低學歷、低收入特徵，部分受害群體應予關注。檢察機關起訴電信網絡詐騙、幫助信息網絡犯罪活動，以及相關掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益犯罪人員中，25歲以下人員占31%，高中及以下學歷占76.7%，無業人員占53.7%。在校及剛畢業學生、未成年人逐漸成為犯罪集團拉攏吸收對象。三類受害群體應予關注：未成年人，犯罪分子針對未成年人喜歡網絡遊戲、樂於追星等特點，以出售遊戲點卡、皮膚、為明星投票打榜等為名實施詐騙；老年人，犯罪分子往往以投資養老產業、銷售收藏品或保健品、提供老年人診療服務等為名，對老年人實施詐騙；“全職媽媽”，犯罪分子利用“全職媽媽”無固定收入、急於在互聯網尋找兼職工作的心理，以介紹工作收取介紹費、入門費等為名實施詐騙。



三是從犯罪手段看，互聯網新技術被大量應用。近年來，電信網絡詐騙犯罪手段不斷翻新，包括刷單返利、虛假投資理財、虛假購物服務、冒充電商物流客服、虛假征信詐騙等，花樣層出不窮，更具有欺騙性。犯罪分子在實施電信網絡詐騙過程中，多使用“深度偽造”等互聯網技術，不但降低了犯罪成本，而且隱蔽性更強。如，犯罪分子通過使用面部篡改和語音偽造技術，冒充被害人信任的人員，以發送視頻、合成聲音撥打電話等方式實施詐騙。在洗錢方式上，當前主要是通過地下錢莊、“跑分”平台以及虛擬幣交易等方式轉移資金，監管難度大，資金轉移途徑相互交織，難以回溯，導致追贓挽損難度較大。

