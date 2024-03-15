香港智庫論壇：郭偉峰論兩岸根本性質的變化

中評智庫基金會董事長郭偉峰（中評社圖片） 中評社香港3月15日電（記者 束沐）中評智庫基金會董事長郭偉峰在“兩岸關係的重大變化與趨勢評估”論壇發言指出：兩岸關係如果發生根本性變化，關鍵就得在兩岸關係的根本性質上發生根本變化。如果台方企圖採取武力手段實施“台獨”，那麼，兩岸關係的性質一定會發生根本性的變化。儘快、儘早解決台灣問題已經進入大陸的民心政治核心範疇。



郭偉峰說，論及兩岸關係的重大變化之前，首先要認識沒有發生重大變化的方面。我認為，大陸的和平統一方針政策沒有變，推動兩岸關係和平發展、融合發展的方針政策沒有變，這從今年兩會的政府工作報告和對台工作會議精神就可以得知，只要大陸方面提出堅定不移地貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略，和平統一就還有機會。但是必須清醒地認識到，在兩岸的和平因素存量不斷減低的時候，武力解決因素的增量則在不斷提升，此消彼長，就會導致兩岸關係發生一系列的重大變化。這是不容低估的趨勢變化。



兩岸關係如果發生根本性變化，關鍵就得在兩岸關係的根本性質上發生根本變化。兩岸關係的根本性質又是什麼？習近平總書記在十九大報告中明確作了界定：“一個中國原則是兩岸關係的政治基礎。體現一個中國原則的‘九二共識’明確界定了兩岸關係的根本性質，是確保兩岸關係和平發展的關鍵”。兩岸關係之間必須存在一個中國的共識與原則，有了這樣的內涵，兩岸關係才有和平、才有發展。

