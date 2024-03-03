個稅年度匯算來臨，這些信息與你息息相關

中評社北京3月3日電／據新華社報導，進入3月，一年一度的個人所得稅綜合所得年度匯算已啟動，今年的辦理時間為3月1日至6月30日。



個稅匯算辦理都與誰相關？補稅或退稅具體是怎麼計算的？匯算辦理有啥新舉措？一起來看一下吧。



哪些人需要進行年度匯算？



年度匯算是指年度終了後，納稅人向稅務機關辦理年度納稅申報並結清應退或應補稅款的過程。



簡言之，就是在平時已預繳稅款的基礎上“查遺補漏、匯總收支、按年算賬、多退少補”。



納稅人2023年已依法預繳個人所得稅且符合下列情形之一的，需辦理匯算：已預繳稅額大於匯算應納稅額且申請退稅的；2023年取得的綜合所得收入超過12萬元且匯算需要補稅金額超過400元的。



符合下列情形之一的，納稅人無需辦理匯算：包括匯算需補稅但綜合所得收入全年不超過12萬元的；匯算需補稅金額不超過400元的；已預繳稅額與匯算應納稅額一致的；符合匯算退稅條件但不申請退稅的。



因適用所得項目錯誤或者扣繳義務人未依法履行扣繳義務，造成2023年少申報或者未申報綜合所得的，納稅人應當依法據實辦理匯算。



這些稅收專項扣除別忘了申報



有些在2023年產生的稅前扣除，納稅人可在匯算期間填報或補充扣除：

