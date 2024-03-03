葉元之驚爆“立院”親綠職員給韓國瑜穿小鞋

中評社台北3月3日電／“立法院長”韓國瑜近日警告“立院”職員，有弊端他一定會處理，更喊話大家“螺絲一定要栓緊”、“不教而殺謂之虐”。對此，國民黨新科“立委”葉元之披露，“立法院”過去是民進黨執政，很多人比較偏綠，有點失控。這跟韓國瑜當初剛接高雄市長蠻類似的，高市府裡面也是一堆陳菊人馬，常常給韓國瑜穿小鞋！



中時新聞網報導，“立法院長”韓國瑜近日來頻說重話，不僅警告“立院”職員有弊端他一定會處理，更喊話大家“螺絲一定要栓緊”。國民黨“立委”徐巧芯也透露，新科“立委”裝潢辦公室時聽說“立院”合作的廠商較好核銷費用，未料卻發現報價很高，她直言裝潢過程顯然有貓膩。



國民黨新科“立委”牛煦庭的助理揭露，連幫忙搬桌子，就要1300元，把東西丟棄，從樓上搬到樓下2萬多元，整個報價70幾萬，最後砍到7萬元。



國民黨新科“立委”葉元之今日在《新聞大白話》表示，他也有聽說裝潢的部分，有新科“立委”找“立法院”推薦的3家廠商之一，理由是比較瞭解怎麼核銷，“我後來是沒有找他們”。



另外，葉元之提到，本來2月15日國民黨有發公文給“立法院”，希望某日可以召開食安會報，隔天民進黨就收到“立院”簡訊，說韓國瑜不要召開朝野協商，但後來實際上是有召開。那麼為何“立院”隨便發簡訊給民進黨？這就是失控了，因為“立法院”過去是民進黨執政，很多人比較偏綠，所以已經有點失控。



葉元之認為，這個狀況跟韓國瑜當初剛接高雄市長蠻類似的，高市府裡面也是一堆陳菊人馬，常常給韓國瑜穿小鞋，故意把消息放給民進黨議員，有些根本還在討論當中，就放給議員，讓議員來打韓國瑜。



葉元之直言，韓國瑜在新春團拜有說重話，說螺絲要拴緊，“不教而殺謂之虐”，葉認為韓接下來會有動作，希望這些事情會慢慢改善。