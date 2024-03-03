聽力損失不容小覷　盡早康復治療

中評社香港3月3日電／你是否經常要求別人重復其所說的話？聽不清電話裡的談話？抑或常有人說你講話聲音太大？如有類似情況，你可能出現了聽力損失，需要及時檢查，盡早干預。



據世界衞生組織介紹，雙耳聽力閾值（即聽力範圍）超過20分貝就屬於聽力損失；如果聽力更好的那只耳朵聽力閾值超過35分貝則屬於殘疾性聽力損失，需要聽力康復治療。預計到2050年全球將有近25億人有某種程度的聽力損失，至少7億人需要聽力康復治療。



導致聽力損失的因素有很多，如遺傳、宮內感染、新生兒嚴重黃疸、慢性中耳炎、病毒感染、吸煙、巨大的聲音、營養不良、耳毒性藥物等等。如果不能治愈，不僅影響個人生活，還會對社會和經濟造成負面影響。



怎麼知道自己的聽力是否受損？世衞組織專家介紹，如出現以下情況，就可能患有聽力損失：經常要求別人重復其所說的話，調高收音機或電視機音量，在嘈雜的地方很難跟上別人的談話，聽不清電話裡對方的講話，耳朵裡嗡嗡作響（耳鳴），聽門鈴、鬧鐘、電話鈴聲等聲

響有困難，別人說你講話聲音太大。



新華社報導，專家建議，如果對自己的聽力沒有把握，應請專業人士進行測試，聽力測試很容易，不會花很長時間。



患有聽力損失，可求助於藥物、手術、助聽器、人工耳蝸、聽覺康復治療與諮詢等干預措施。專家特別強調，不要擔心佩戴助聽器會遭

人歧視，聽力損失沒什麼好羞愧的，無須隱瞞，每20個人中就有1人患有中度以上的聽力損失。



有些人雖然聽力不好，卻認為問題不大，等上幾個月或幾年再佩戴助聽器也無所謂。但專家提醒，聽力損失問題不解決,可能使人不知不覺地錯過重要的聲音和話語, 對話和社交變得更加困難，同時也會影響周圍的人，可能導致被誤解，產生挫敗感。聽力損失還會加重抑鬱症和癡呆症。年齡增長會影響一個人適應新的傾聽和交流方式的能力，這也是應盡早診治的原因之一。



專家建議，聽力損失者應盡快到聽力專家或耳鼻喉科大夫處檢查，商討最佳治療方案。