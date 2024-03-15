兩會專訪：冼漢迪談大灣區創科發展成果

港區全國人大代表冼漢迪（圖片由受訪者提供） 中評社香港3月15日電（記者 段曉魯）2024年全國兩會將於3月5日在北京召開。港區全國人大代表、中手遊聯合創始人兼副董事長冼漢迪接受中評社專訪，在採訪過程中，冼漢迪對於大灣區金融及創科領域發展提出了自己的看法，其中包括培育大灣區青年人才、擴大大灣區大灣區創科生態圈、深港兩地的創科及金融領域合作。冼漢迪表示，創新科技在當代社會發展中具有重要地位，對於香港青年來說，掌握創新科技將成為他們未來事業成功的關鍵因素。冼漢迪指出，深圳可以借助香港的金融資源，為科創企業提供融資支持，港深兩地亦可以攜手設立聯合科研機構，集聚兩地優秀科研資源，共同攻關重大科技問題，推動創新成果的產業化應用。



以下是專訪全文：



提升投資者信心 實現青年人自我價值



中評社記者：自新冠疫情以來香港經濟面臨嚴重挑戰，投資者亦對香港營商環境信心不足，請問您對如何提升投資者對香港營商環境的信心有什麼建議？



冼漢迪：我認為提升投資信心的關鍵在於營造安全和穩定的營商環境，二十三條立法無疑讓全球投資者吃下一顆“定心丸”，不僅有助於提升投資者對市場的信心，同時也有助於促進經濟民生的穩定發展。下一步，建議在內外宣傳上發力，將全新的、充滿機遇的香港展示給世界。在內地宣傳方面，要充分利用各類媒體平台和投資推廣活動，加強與內地投資者的溝通交流，讓他們深入瞭解香港現在的政治、經濟、社會環境以及投資政策，增加他們對香港市場的認知度和信任度。在國際宣傳方面，要加強對新香港的形象塑造，積極宣傳我國“一國兩制”的成功實踐，展示香港獨特的政治優勢和制度優勢，讓全球投資者看到香港長期繁榮穩定的堅實基礎，並重點宣傳香港的投資環境和優勢，如稅收優惠、政府服務等，以吸引更多投資者來港投資。



中評社記者：當前一些香港年輕人在創業方面比較迷茫，而您作為一名資深創業者，有什麼關於創業的意見給到香港年輕人？



冼漢迪：當前，國家正大力宣導粵港澳大灣區的發展，而香港也正在積極推進北部都會區的建設，這對於香港年輕人來說，是一個極好的創業機會。粵港澳大灣區的發展為香港創業者提供了廣闊的市場和豐富的資源，而香港北部都會區的建設也將為香港創業者提供更多的便利和機會。在創業過程中，香港年輕人可以借助粵港澳大灣區的優勢，與內地企業加強合作，共同開拓市場。同時，也可以利用香港的金融、法律、品牌等優勢，提升自身的競爭力。此外，我認為創業不僅僅是為了追求財富和成功，更是為了實現自己的價值和夢想。希望香港年輕人能夠將個人的理想與國家社會的需要相結合，用自己的智慧和創造力，為香港的發展貢獻一份力量。