下好人才“先手棋”　盤活京津冀“整盤棋”

中評社北京3月3日電／據北京日報報導，京津冀協同發展十年，激情澎湃的協同篇章上，每一筆濃墨重彩都鐫刻著各戰線人才奮鬥的足跡。



下好京津冀協同發展“一盤棋”，人才是“關鍵一子”。一子落，滿盤活。協同發展十年來，北京發揮“一核”作用，攜手津冀引才聚才，加強幹部人才掛職交流，建立規範統一的人才服務體系，激發人才資源活力，為協同發展走深走實注入了強大動力。京畿大地正成為各類人才集聚、碰撞、交融的豐厚土壤，奔騰著催人奮進的熱烈氣息。



“三家”變“一家”



步調一致向世界高端人才聚集區目標邁進



用好用活三地人才資源，是京津冀協同發展戰略向縱深推進的必答題。



跳出“一畝三分地”，融入區域發展“大棋局”，2016年，京津冀三地黨委組織部門齊聚一堂，成立京津冀人才一體化發展部際協調小組，開啟了高效協同的區域人才工作合作新篇章。次年，《京津冀人才一體化發展規劃（2017－2030年）》發布，搭建起三地人才一體化的頂層架構。



定期召開京津冀人才一體化發展部際協調小組會議，累計審議19項重大議題；啟動“聯繫京津冀”人才合作項目，實施“才知京津冀”“才聚京津冀”“才通京津冀”等三個子項目；打造京津冀外籍人才服務聯合體、人力資源服務產業園；推出“通武廊”“通寶唐”“延張”等一批區域人才一體化發展品牌；組織京津冀高層次人才國情研修班、人才工作者培訓班……三地組織部門從“三家”變“一家”，坐在一起、想在一起、幹在一起，出台一系列舉措，為區域人才一體化發展按下“加速鍵”。



十年來，以重點工程為抓手，京津冀步調一致朝著“世界高端人才聚集區”的目標邁進，“一盤棋”協力引才。

