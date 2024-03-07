陳雲英語中評：兩岸融合發展重在台胞參與

陳雲英表示，人民都是追求發展權和生存權的，長期的“分離主義”操作，“抗中保台”久了，不僅令社會消耗太大，也更加弱化台灣社會，最終有一天台灣百姓發現連發展權和生存權都無法保障，那麼這個執政的人自然也就會被拋棄。（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月7日電（記者 林艷）十四屆全國人大二次會議在京召開，來自台灣團的全國人大代表、台灣同學會會長、全國台聯副會長陳雲英接受媒體記者採訪，期間也就福建融合發展示範區、2.14惡性撞船事件、兩岸關係等有關問題回應中評社記者的問題。



去年11月台灣省全國人大代表一行到福建，重點視察有關兩岸融合發展示範區《意見》中相關項目落地的最新情況。陳雲英在採訪中特別分享了關於此行的感受思考表示，福建省的經濟社會建設成就矚目，其經濟總量已經跟台灣的經濟總量持平，在“十四五”規劃期間可能就會超過台灣。同時，福建省貫徹“以人民為中心”理念，這種“服務型政府”形象令其印象深刻，比如只需一鍵即可完成入境證件辦理，再比如平潭還設有專門為台胞服務的窗口。陳雲英對此細節讚賞有加，因為台胞對於大陸的法規條文和公共事務辦理程序並不熟悉，她也一直建議要把涉台司法材料做得非常簡易，方便台胞來到大陸第一時間就能夠獲得。



陳雲英也認為，兩岸融合發展重在台胞參與。在談及如何擴大兩岸往來親人感時，陳雲英表示，因為大陸同胞從小就從課本就讀到台灣是美麗的寶島，台胞是我們的親人，所以在看到台胞是會有自然的親近感。然而，她也坦言，由於島內長期以來抹黑式的宣傳教育，對於很多台灣同胞特別是首來族而言，他們對大陸會有距離感甚至惶恐感。因此，她也建議，可以積極地把心中對台胞的真情化作語言表達出來，比如在看到台胞登陸祖國土地時說一句，“歡迎你回家！”

