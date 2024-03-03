中評社北京3月3日電／據人民日報報導，在2024年春季學期中央黨校（國家行政學院）中青年幹部培訓班開班之際，習近平總書記作出重要指示，從黨和國家事業發展後繼有人的戰略高度，對年輕幹部健康成長提出殷切希望，對做好年輕幹部工作提出明確要求。



3月1日，開班式結束後，部分學員接受了記者採訪。大家表示，習近平總書記的重要指示，高屋建瓴、謀深慮遠，具有很強的政治性、思想性、指導性、針對性，是激勵年輕幹部奮進新征程、建功新時代的思想動員，是引導年輕幹部健康成長的行動指南，是做好年輕幹部工作的科學指引，將深入學習領會、認真貫徹落實。



全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興，關鍵在黨，關鍵在人，歸根到底在培養造就一代又一代可靠接班人。習近平總書記強調：“新征程上，年輕幹部重任在肩、大有可為”。



“習近平總書記對年輕幹部的深切關懷、諄諄教誨和殷切期望，使我備受鼓舞。”中央紀委國家監委國際合作局局長蔡為說，要堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作，苦練內功、增強本領，擔當作為、拼搏奉獻，忠誠履職盡責。



“自覺做黨的創新理論的篤信篤行者”“自覺做對黨忠誠老實的模範踐行者”“自覺做矢志為民造福的無私奉獻者”“自覺做勇於擔當作為的不懈奮鬥者”“自覺做良好政治生態的有力促進者”，習近平總書記提出了五個方面的重要要求，學員們結合各自工作，談體會、話落實。



“自覺做黨的創新理論的篤信篤行者，我將重點學習習近平總書記關於發展新質生產力的重要論述，思考如何在加快推進全國統一大市場建設等方面提供有力法治保障。”司法部立法二局局長李明征表示，將加強大數據、人工智能、數字經濟等領域學習調研，前瞻性研究相關法治保障措施，切實為高質量發展提供助力。



“篤信篤行，需常學常新、常悟常進。”福建省寧德市壽寧縣縣長張永森說，基層工作千頭萬緒，回應群眾訴求、解決矛盾糾紛，做好方方面面的工作都需要從黨的創新理論中悟規律、明方向、學方法、增智慧，不折不扣貫徹落實黨中央決策部署，實實在在推動高質量發展、增進民生福祉。

