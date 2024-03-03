馬金蓮代表：找准需求　探索農村養老舉措

中評社北京3月3日電／據人民日報報導，“我們村依山傍水、交通便利，有條件開發康養、醫養、旅居養老，希望養老院能盡早運營起來。”全國人大代表、山西省呂梁市柳林縣薛村鎮小成村村委會主任馬金蓮充滿期待。春節假期過後，薛村鎮養老院的建設工地又忙碌了起來，馬金蓮天天跑工地，關注進展，瞭解情況。



這一年來，馬金蓮走訪調研了山東、陝西等地許多鄉鎮的養老院和日間照料中心。今年全國兩會，馬金蓮準備提交有關加強農村養老的建議。



馬金蓮對農村養老問題格外關注，這源於她的工作經歷。2016年，馬金蓮參加了當地政府開展的呂梁山護工培訓，並在外地開始從事家政服務工作。後來，她返鄉成立了家政服務公司。這段經歷，讓她接觸到很多老人，愈發關注養老問題。



“目前我國農村養老服務設施還需要進一步提升。”馬金蓮在山西一些農村地區調研後發現，農村留守老人較多，不少患有慢性疾病，迫切需要專業、便利的醫療保健服務。



“人口老齡化是社會發展的重要趨勢，也是我國今後較長一個時期的基本國情。如何讓更多農村老人就近、低成本、健康養老，成為急需解決的難題。”馬金蓮說，過去一年的調研中，她瞭解了不同地方對解決農村養老問題的探索，獲得了不少啟發。



“有些地方推行長期護理保險，減輕了家庭養老經濟壓力和照護負擔；有些地方將農村閑置房屋改建成養老機構，既盤活了資源還節省成本。”這些天，馬金蓮正在梳理調研成果，完善建議，“希望農村養老服務體系進一步完善，讓更多老年人擁有幸福的晚年。”

