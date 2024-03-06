陳雲英：以“應民所呼”為宗旨踐行代表責任

全國人大台灣省代表團代表陳雲英在駐地接受媒體記者訪問現場（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月6日電（記者 李子寧）日前，全國人大台灣省代表團代表陳雲英在駐地接受了媒體記者的訪問。她首先表示，2024年是中華人民共和國成立75周年，也是全國人民代表大會成立70周年，也是貫徹落實二十大工作報告，以及實現“十四五”規劃目標任務的關鍵之年。另外目前也有一部重要的法律正在修訂，即《中華人民共和國國務院組織法》，這也意味著隨著中國國力的逐步上升，相關的法治制度建設越加完善，也會上升到一個歷史新高點。所以在這一時間節點，談談作為一名全國人大代表，自己是如何履行職責的，可以說具有特殊且重要的意義。



今年是陳雲英履職全國人大代表的第二十二年，在昨天的採訪中，她特別帶來了厚厚的履職日志、筆記本電腦，還有全國人大給每位代表配備的平板電腦，鋪滿了採訪室的桌面，她稱“這是每位全國人大代表的‘百寶箱’和‘百科全書’”。



陳雲英說，自中國共產黨成立以來，就一直有“為人民謀福祉”、“為民族謀復興”的初心，所做的事情都是為了滿足人民對美好生活的期待。雖然其作為無黨派人士代表，但也像中共黨員一樣，“民有所呼，我有所應”，追求“為人民謀福祉”、“為民族謀復興”的初心和理想，盡力為所代表的群體去謀福祉、謀權益。



陳雲英表示，人大代表除了為人民群眾謀福祉、監督政府工作等共同的工作之外，每個人都有自己的一些職責。例如其既是台灣代表團的代表又是華僑委委員，所以除了講有關台灣同胞權益保護的問題，也要為華僑華人的權益工作盡心盡力。同時因為對美國的情況非常瞭解，她還是“中美議會交流組”成員之一。



陳雲英說，每到一個城市，都會跟當地的台生台商以及華僑代表進行座談，請他們發表自己的意見和建議，然後再進行互動，這既體現了中國式的民主，又能夠讓代表把人民群眾的呼聲和願望更好地向上傳遞。此外，“高質量發展”作為貫徹落實二十大報告內容和精神過程中的一個關鍵詞，在各項事業中都有所體現，可以說是無處不在，作為一名人大代表，對於工作中的每一個細節同樣要盡力做到“高質量”。