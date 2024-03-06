陳雲英：歡迎台胞人才加入共圓復興夢隊伍

全國人大台灣省代表團代表陳雲英在駐地接受媒體記者訪問現場（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月6日電（記者 李子寧）日前，全國人大台灣省代表團代表陳雲英在駐地接受了媒體記者的訪問。她從國際人才競爭的視角看科教興國戰略的實現，並對推動中國式現代化的進程，以及實現中華民族偉大復興提出了自己的見解。



陳雲英表示，要實現中國式現代化，其中一個很重要的環節就是中國要從人口紅利向人才紅利轉型。目前中國的平均受教育年齡大大提高，也就是說中國正在成為高素質人口的國家。另外根據有關的報告顯示，未來中國的高素質人口數量將從2.2億增長到3.2億，要知道美國的總人口也就是3億多人，中國如果有3.2億高素質人才，相信中國的綜合國力就不是美國所可以競爭的。所以我們一直要推進高素質人才隊伍的建設，也歡迎廣大台灣同胞們來成為其中的一員，形成高素質人才力量中一支規模宏大、素質優良、批次合理、作用突出的人才隊伍。



在談及兩岸的人才交流時，陳雲英說，平心而論，在過去40多年的兩岸交流交往中，台灣同胞幫助了大陸，大陸也幫助了台灣同胞。早期很多的科技、管理方法、貿易方法都是由台商帶到大陸。而隨著大陸經濟的發展，每年都有大量的留學生回流，很多城市都為相關人群提供各方面的便利，吸引他們定居落戶，以打造青年人才友好城市。另外，根據青年人才友好城市的建設標準，中國大約有60個城市具備這樣的條件，所以可以以更為具體條件細分為三期展開建設。



“希望我們國家在走向強大的過程中，能夠創造出一個青年人才人人成才的時代。也歡迎包括台灣同胞在內的所有同胞們參加到青年人才隊伍來，將祖國大陸作為自己成才的搖籃，讓我們一起來實現強國夢，民族復興夢。”陳雲英說。



（後方支援實習記者：趙人嬋）