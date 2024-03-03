藍委吳宗憲批管碧玲：情緒勒索掩蓋事實

新科藍委吳宗憲批評管碧玲。（取自吳宗憲臉書） 中評社台北3月3日電（記者 張嘉文）“立法院”內政委員會明天將邀請海洋委員會及陸委會針對“撞船案”進行專案報告，海委會主委管碧玲不認“撞船”二字，並更改海委會書面報告名稱，引發在野黨抨擊。中國國民黨不分區“立委”吳宗憲在臉書發文表示，“立法院”的專案報告“撞船”一詞，毫無瑕疵可言。



曾任檢察官、新北市政府法制局長的吳宗憲說，海商法中船舶船身發生接觸事故，也是使用“船舶碰撞”這個法律名詞，所以，管碧玲該做的是盡責好好來說明，而不是在一個正確的名詞上面避重就輕，欺騙民眾。



吳宗憲強調，管碧玲在這次事件上處理很不理想，事發後除了放任幾位“海巡署”幹部亂嗆聲放狠話外，就是不停情緒勒索、掩蓋事實、避重就輕，而管是政壇老前輩，應該深知一個單純的碰撞事故可能會造成政治危機惡化，甚至導致雙方武力相向，他希望管碧玲謹言慎行，務必心繫人民利益與“國家安全”。



以下是吳宗憲臉書全文：



最近發生的事情，突然讓我想起很多年前還是個菜鳥檢察官時，曾經接辦過一個業務侵占罪（修法後已無此罪名）的案子，當時被告一進入偵查庭就破口大罵，嫌東嫌西，嫌冷氣不夠冷、開庭等太久、告訴人為何站離我比較近、檢察官講話沒帶敬語還敢用手指他等等，其中讓我印象最深刻，就是他要求我更改傳票上案由，這位被告認為自己沒錯，為何傳票上案由是“業務侵占”、身份別是“被告”，還吼我若不改，下次他收到傳票也不會到庭，我好說歹說，他仍然氣焰高張的大聲指責，當然我也不甩他，直接跟他說傳喚不到，我會依法拘提、通緝，嗣後，該案起訴，並為法院以業務侵占判決有罪確定。



其實被告跟我爭執傳票上的案由一點意義也沒有，因為傳票上記載的只是告訴人描述的事實，經過檢方調查後也不一定會採信，所以被告與其來鬧場，不如好好到庭把案情說清楚，我必定會勿枉勿縱。



近日金門“海巡署”與大陸漁船撞船事件，“立法院”依法排定“金門撞船案：翻船執法過程及後續處理”專案報告，發文希望海委會管碧玲主委到院說明，竟然遭管碧玲在臉書上以“違背事實”為由，不接受專案報告的名稱。然而：



1、 “立法院”專案報告的名稱是引用自“海巡署”於今年2月22日“0214金門海巡隊cp 1051艇與大陸漁船碰撞案記者會”的名稱。



2、 金門地檢署主任檢察官也曾稱：雙方不慎發生碰撞，大陸快艇當場翻覆。



3、 “海巡署”發新聞稿：船身多次接觸。



所以，“立法院”的專案報告“撞船”乙詞，毫無瑕疵可言。又“我國”海商法中船舶船身發生接觸事故，也是使用“船舶碰撞”這個法律名詞啊（見海商法第四章章名）。所以，管碧玲該做的是盡責好好來說明，而不是在一個正確的名詞上面避重就輕，欺騙“國人”。



說真的，管主委在這次事件上處理實在很不理想，事發後除了放任幾位“海巡署”幹部亂嗆聲放狠話外，就是不停情緒勒索（罵我管碧玲就好，不要罵辛苦的基層）、掩蓋事實（在“立委”群組內發文要求幫忙講話）、避重就輕（爭執要叫做事故，不是撞船）。



管主委您經歷豐富，政壇老前輩了，應該深知一個單純的碰撞事故可能會造成政治危機，而政治危機的惡化，甚至導致雙方武力相向，請您要謹言慎行，務必心繫人民利益與“國家安全”啊。

