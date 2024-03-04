中評關注：劉結一答記者 盡是熱點

全國政協大會新聞發言人劉結一回答中外媒體記者的提問（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月4日電（記者 郭至君）全國政協十四屆二次會議新聞發布會3月3日下午在北京人民大會堂舉行，大會新聞發言人劉結一向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答了在場中外記者們的各種提問。今年兩會全面恢復現場採訪報導的模式，約有3000多名境內外記者報名參會，同時，這也是劉結一任大會新聞發言人之後的“首秀”，發布廳內可謂是人山人海。劉結一對中國經濟形勢、民營經濟發展、就業形勢、粵港澳大灣區發展建設、共建“一帶一路”等熱點議題回答了記者提問。



粵港澳大灣區深度融合 全國政協始終心系



今年是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》印發五周年，這五年來，大灣區的融合發展有目共睹，未來走向也是各界十分關注的，在今年的政協首場發布會上，劉結一就此回答了記者的提問。他表示，建設大灣區是習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略。五年前的2月18日，中共中央、國務院印發《粵港澳大灣區發展規劃綱要》。五年來，大灣區成為我國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一。去年4月，習近平總書記到廣東考察時提出，使粵港澳大灣區成為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地。如今，大灣區經濟總量超過13萬億元，專利能力位居全球四大灣區之首，成為全球最具前景的增長極之一。



劉結一說，“全國政協始終關心香港、澳門的經濟社會發展，心系大灣區，通過多種形式圍繞大灣區建設協商議政。一年來，委員們就加快大灣區市場一體化、優化金融數據跨境合規體系、推進產業數字化建設、建立跨區域人才共享機制等各個方面為高水平推進大灣區深度融合、協同發展建言獻策；港澳地區全國政協委員在廣東多地調研，重點考察橫琴、前海、南沙等粵港澳合作發展平台，促進大灣區發展規劃綱要落實；全國政協還將圍繞“發揮港澳在我國建設更高水平開放型經濟新體制中的作用”等議題進行深入調研，推進粵港澳基礎設施‘硬聯通’、規則制度‘軟銜接’、民生互惠‘心相融’。”

