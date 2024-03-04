統籌推進科技創新和產業創新

中評社北京3月4日電／2023年底召開的中央經濟工作會議將“以科技創新引領現代化產業體系建設”列為九項重點任務之首，強調“要以科技創新推動產業創新，特別是以顛覆性技術和前沿技術催生新產業、新模式、新動能，發展新質生產力”。不久前，習近平總書記在中共中央政治局第十一次集體學習時強調，“科技創新能夠催生新產業、新模式、新動能，是發展新質生產力的核心要素”“要及時將科技創新成果應用到具體產業和產業鏈上，改造提升傳統產業，培育壯大新興產業，布局建設未來產業，完善現代化產業體系”。產業是發展的根基，科技是第一生產力。科技創新為產業高質量發展拓展空間、深度賦能，產業發展為科技創新提供轉化載體和應用場景，二者深度融合、互促共進，為經濟高質量發展提供強大動能。



科技創新是高質量發展主引擎



經濟日報發表中國宏觀經濟研究院產業經濟與技術經濟研究所所長劉泉紅、研究員徐建偉文章表示，當前，新一輪科技革命和產業變革加速演進，科技創新的重要性日益凸顯，主要國家圍繞科技創新制高點的競爭空前激烈。科技創新既是中國在新一輪國際競爭中贏得主動、占得先機的關鍵，也是建設現代化產業體系、實現經濟高質量發展的核心。



國際經驗表明，隨著一個國家進入工業化後期，科技創新取代土地、勞動、資本等初級要素成為經濟增長的關鍵要素。主要發達經濟體都具有較強的創新能力，處在全球科技創新的高位。世界知識產權組織發布的2023年全球創新指數顯示，瑞士、瑞典、美國、英國、新加坡、芬蘭、荷蘭、德國、丹麥、韓國位列2023年最具創新力的經濟體前10位，在基礎共性技術、重大關鍵技術、未來前沿技術上具有很強的創新優勢。世界銀行數據顯示，2021年，高收入國家研發支出占GDP的比重為3%左右。強勁的科技創新能力是發達經濟體保持強大產業競爭力、實現經濟高水平發展的關鍵支撐。目前，主要發達國家的科技進步貢獻率已經達到80%左右，技術進步成為全要素生產率提升的主要因素。



隨著中國進入發展新階段，以科技創新推動產業創新是經濟高質量發展的必然選擇。當前，新舊動能轉換成為經濟高質量發展的關鍵，面對勞動、資本等傳統要素投入增長動能減弱，加快培育壯大科技創新、人力資本等新增長動能形勢緊迫、至關重要。經過多年發展建設，中國研發投入、人力資本、創新平台等科技創新條件不斷改善，為產業創新發展提供了支撐。2022年，中國全社會研發經費投入突破3萬億元大關，研發經費投入強度提升到2.54%。目前，中國擁有深圳—香港—廣州、北京、上海—蘇州等全球頂級科技創新集群，科技人才規模不斷擴大、結構不斷優化，研發人員全時當量由2012年的324.7萬人年提高到2022年的635.4萬人年，穩居世界首位，入選世界高被引科學家數量從2014年的111人次增至2022年的1169人次，排名世界第二。同時，中國以產業創新中心、製造業創新中心、技術創新中心等為主的創新平台體系不斷完善，重大關鍵技術領域追趕步伐加快，新興前沿技術領域不斷取得突破，制約產業轉型發展的技術短板正在逐漸被補齊並在部分領域鍛長。綜合來看，中國創新能力快速提升、技術突破積厚成勢，為產業結構升級、路徑模式轉型、國際競爭力提升提供了堅實支撐，也為經濟高質量發展積蓄了新動能。



為現代化產業體系固本培元



文章指出，加快建設現代化產業體系，迫切要求實現高水平科技自立自強，在固本培元中塑造高質量發展新優勢，形成技術供給和場景需求互動演進的持續創新能力，提升具有國際競爭力和技術主導權的產業高質量發展能力。經過改革開放40多年的快速發展，中國已經進入發展優勢、產業結構、路徑模式的深度轉型調整時期。放眼全球，中國產業體系優勢獨具，科技創新勢頭向好，以科技創新推動產業創新既具有深厚堅實的基礎條件支撐，也是加快新舊動能轉換、建設現代化產業體系的關鍵路徑。



傳統產業改造提升需要科技創新賦能。傳統產業是製造業的基本盤、參與國際競爭的“壓艙石”，但是存在低端產品過剩、高端供給不足、發展模式粗放、要素約束趨緊、出口市場衝擊等問題，亟待重構發展路徑模式、重塑產業競爭優勢。二十屆中央財經委員會第一次會議指出，堅持推動傳統產業轉型升級，不能當成“低端產業”簡單退出。傳統產業轉型升級的核心還是要解決效率效益問題。2023年，中國規上工業企業營業收入利潤率為5.76%，其中，農副食品加工業為2.57%，紡織業為3.67%，計算機、通信和其他電子設備製造業為4.24%。傳統產業改造提升需要在技術端發力，通過高端化、智能化、綠色化技術創新突破，全面推動技術、工藝、裝備和產品升級，進一步拓展增效率、提品質、優結構的發展空間。衹有以技術創新為支撐，才能實現傳統產業“向上”“向優”“向新”“向綠”改造提升，更好滿足高端化品質化差異化市場需求。

