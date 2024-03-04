規模應用“數字身份證”融通產業鏈

中評社北京3月4日電／有關部門近期聯合印發的《工業互聯網標識解析體系“貫通”行動計劃(2024—2026年)》，聚焦工業互聯網標識解析體系出台的相關具體舉措，內容涉及關鍵衡量指標、重點開發領域以及配套條件支持等多方面。工業互聯網標識解析規模化發展的政策環境日漸完備，擴容提質的時機、條件都較為有利。



經濟日報發表國家信息中心經濟預測部研究員魏琪嘉文章表示，標識解析的意義，相當於為工業互聯網中每一個物理實體與數字對象賦予了“身份證”。加快構建工業互聯網標識解析體系，不僅是一個技術層面的問題。從表面上看，是技術和設備之間的關聯與互動，從本質上看，是數字技術與實體經濟的融合發展，帶動的也不只是相關技術及應用場景的日漸豐富，更包括整個工業互聯網產業生態的加速完善，對推動工業高質量發展、加快形成新質生產力都具有重要作用。這類作用主要體現在帶動供應商形成鏈式發展，推動形成寶貴的工業生產數據資源，通過強化技術供給催生有效市場需求等方面。



文章分析，標識解析離不開節點供應商，好的供應商是技術和企業之間的“橋梁”。在這一過程中，生產設備實體產生的工藝記錄和關鍵數據被準確標識和記錄，更好推動數字標識技術與工業實際生產領域緊密結合，避免形成“技術空轉”，有利於加快推動相關數字技術迅速向生產領域擴展。隨著市場競爭篩選作用的發揮，供應商自身素質、運營實力、管理水平也都可以實現擴容，進一步豐富了產業鏈生態，鏈條上的經營主體聯繫程度進一步密切。



數據資源是工業互聯網運行的重要產出，同時也被轉化為重要的“投入”。工業各細分領域、各行業按照產業分工、產業鏈邏輯耦合運轉形成的各類數據，在標識解析體系下就產生了額外的附加值。隨著數據應用場景的豐富，數據資源對生產精細化管理水平、產業圖譜完善、滿足消費者個性化定制需求方面的作用都將得到進一步顯現。



從技術應用的角度看，如果把工業互聯網標識解析體系看作是供給優化，那麼這種優化也必將催生更多的市場需求。現在工業互聯網領域很多場景還處於初始發展階段，還沒有完全服務於實體經濟發展，形成實實在在的物質沉澱，一個關鍵點就在於缺少現實的需求作支撐。隨著標識編碼和解析系統的完備、政策保障力度的提升，以及輔助生產控制與決策的迭代次數、試驗次數增加，相關的需求場景就會越來越清晰，形成供給和需求在工業互聯網領域良性互動的局面。

