去年檢察機關起訴電信網絡詐騙犯罪5萬餘人

中評社北京3月3日電／最高人民檢察院消息，2023年全國檢察機關共起訴電信網絡詐騙犯罪5萬餘人、幫助信息網絡犯罪活動犯罪14萬餘人、利用電信網絡實施的掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益犯罪7.5萬餘人。



面對當前電信網絡詐騙犯罪持續高發態勢，檢察機關堅持依法能動履職，全鏈條懲治電信網絡詐騙犯罪，協同推動電信網絡詐騙綜合治理。會同公安部聯合督辦3批13起重大跨境電信網絡詐騙案件，開展打擊涉緬北電信網絡詐騙犯罪專項行動，交辦督辦涉4萬餘名緬北“回流”人員案件，全力打團伙、摧網絡、斬鏈條。圍繞重點行業個人信息保護、“兩卡”管理、企業反詐義務履行等，立案辦理相關公益訴訟案件160餘件。



檢察辦案發現，當前電信網絡詐騙犯罪涉案人員呈低齡、低學歷、低收入特徵。三類受害群體應予關注：未成年人，犯罪分子針對未成年人喜歡網絡遊戲、樂於追星等特點，以出售遊戲點卡、皮膚、為明星投票打榜等為名實施詐騙；老年人，犯罪分子往往以投資養老產業、銷售收藏品或保健品、提供老年人診療服務等為名對老年人實施詐騙；“全職媽媽”，犯罪分子利用“全職媽媽”無固定收入、急於在互聯網尋找兼職工作的心理，以介紹工作收取介紹費、入門費等為名實施詐騙。