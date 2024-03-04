中評關注：金門案攻防 首場高張力藍綠大戰

高金素梅與國民黨團總召傅崐萁（右2）、書記長洪孟楷（右1）、首席副書記長林思銘（左2）、副書記長羅智強（左1）。（取自高金素梅臉書） 中評社台北3月4日電（記者 楊騰凱）“立法院”內政委員會4日安排台灣海委會、陸委會提出金門事件專題報告，但泛藍要求的是“撞船案”，綠營給出的報告名稱卻是“取締案”，名稱爭議已令議事攻防未演先轟動，尤其此案涉及兩岸議題，很容易被綠營操作扣紅帽，藍軍如何突圍搶分，很考驗運作能力。



“立法院”內政委員會本周輪值召委、無黨籍高金素梅排案，4日要求海委會、陸委會對金門事件提出專題報告，高金素梅原本排出的專題報告名稱是“金門撞船案：翻船執法過程及後續處理”，但海委會提出的卻是“取締大陸籍快艇事故案”專題報告，排除了撞船等爭議字眼，對於行政部門改動報告題目，令藍軍相當不滿，雙方對題目交手連連，令專題報告未演先轟動。



進一步來看，民進黨政府就金門事件在輿論處理，與對待大陸、藍軍，可以看出些微差異。在與陸方的“協商”方面相當低調，外界很難窺見兩岸交手內容，行政官員談話也相形低調，似在防止輿論情緒沸騰，導致兩岸情勢失控。



但是民進黨政府對待國民黨的態度就相當不同，光是一個報告名稱就上綱到行政權、立法權重大對立，民進黨團4日預期也會全面備戰，藍綠雙方衝突一觸即發。

