打造縣域高質量發展引擎

中評社北京3月4日電／ 破解城鄉二元結構問題，促進城鄉區域協調發展，是多地發展共同面臨的難題。以縣域高質量發展為引擎，破解區域發展不平衡問題，廣東的創新探索值得借鑒。



以縣域產業高質量發展為依托，強化縣鎮村產業融合。立足主體功能、資源禀賦和產業基礎，因縣施策，培育打造一批立得住腳、頂得起天的特色產業園區，以差異化發展助推高質量發展。支持縣域依托龍頭企業、高校、科研院所建設一批技術創新平台，匯集創新資源，提高創新能力，推動縣域特色產業規模化和生產性服務業體系化，加快形成縣域特色產業集群。用好對口幫扶協作和產業有序轉移政策，實施產業有序轉移“鏈長制”，創新產業共建共享機制，組織“供需見面”，實行雙向選擇，做到產業轉移有序精準匹配，推動產業優化升級。發揮縣城和鄉鎮“農頭城尾”的節點作用，以產業鏈上下游為導向，實現城鄉產業協同聯動融合，形成縣鎮村三級聯動的產業發展共同體。



以縣域要素高效聚集為抓手，強化縣鎮村要素保障。推動形成土地、資金、人才等資源要素向縣鎮村聚集傾斜的普遍共識和工作機制，夯實縣域高質量發展的要素保障。完善人才入縣下鄉激勵機制，通過制度創新增強人才競爭優勢，增強縣域經濟發展內生動力。依托縣域特色產業園區、鄉村產業人才驛站、鄉村眾創空間等載體，打造縣鎮村三級創新創業人才綜合服務平台，優化創新創業服務環境，以優質服務吸引各領域專業人才。建立縣級財力保障長效機制，試行省財政資金全面直達縣(市)，穩步提高土地出讓收入用於農業農村的比例，統籌地方政府新增債券用於縣鎮村建設。鼓勵引導工商資本入縣下鄉，探索政府引導下社會資本與村集體合作共贏的模式。建設縣域信用體系和普惠金融服務體系，大力發展鄉鎮銀行，培育縣、鎮金融綜合賦能平台，提供數字化鄉村普惠金融服務。



以縣域公共服務和基礎設施優化為紐帶，強化縣鎮村共享發展。推動以縣城為載體的新型城鎮化建設，統籌安排供水、供電、污水處理等基礎設施建設。以提升基本公共服務質量和均等化水平為建設方向，創新名師名醫下縣下鄉的體制機制，健全縣鎮村銜接的三級養老服務網絡和醫療聯合體，形成體系完備的社會服務供給。積極發揮縣域境內高速公路和鐵路的主動脈作用，提高與周邊重要交通樞紐的對接水平，推動骨幹交通網向城鎮覆蓋，加快村級公路提檔升級和村內道路建設，形成內部通達、外部通暢的縣域交通一體化網絡，推動城鄉區域交通基礎設施更加均衡。



來源：經濟日報 作者：趙超（中共廣東省委黨校教授)



