系統高效建設田園綜合體

中評社北京3月4日電／據媒體報導，河北省的6個連片村莊近日通過共建共享基礎設施和公共服務設施，依托地理與生態優勢，發展以農旅、康養為主題的田園綜合體，實現了農村建設用地整合利用，土地利用效率提升超三成。作為一種融合現代農業、休閑旅遊、田園社區的發展模式，田園綜合體是促進產業融合、實現農地高效利用和促進農民增收的有效途徑。



當前，鄉村振興戰略深入實施，全國積極開展全域土地綜合整治試點，優化農用地和建設用地配置。2017年中央一號文件明確“田園綜合體”概念，支持有條件的鄉村進行建設。按照《鄉村振興戰略規劃(2018—2022年)》推進建設試點部署，在符合土地利用總體規劃前提下，允許縣級政府通過村莊土地利用規劃調整優化村莊用地布局，有效利用農村零星分散的存量建設用地。通過盤活土地資源、“三進二帶一出”模式、儀式性展演和空間多樣化的具體方式，田園綜合體發揮了農業附加值增加、農業多功能化和村莊的再結構化等積極作用。



在將閑置土地轉化為田園綜合體的過程中，如何確保農民更好地享受建設成果，是亟待解決的問題。這要求有關方面深入理解土地政策、增進協調，制定更詳盡的方案，保障農民權益，從而推動項目高效實施。



進一步系統高效建設田園綜合體，應將重點放在制定發展規劃層面。這不僅涉及農業的循環、創新及體驗一體化建設，還包括對田園風光和美麗鄉村新功能的挖掘。為體現項目建設的整體性、系統性和協調性，需立足縣域層面，充分利用自然資源優勢，根據資源特性引導資源合理分配，推動農業與旅遊、文化創意融合，全面提升田園綜合體整體效益。



要激發投資主體創新活力，更好地促進其與消費者互動。未來，田園綜合體有望呈現多主體、多業態、多場景和多模式的發展趨勢，在產業延伸、科技創新賦能、生態資源價值轉化、現代農業進階等關鍵環節要具備更高的能力和資源考量。各類投資主體要在審視自身資源與能力短板的同時，深入探索如何整合政府、社會及鄉村資源，形成動態互補的合力，優先選擇區位條件、產業基礎較好的鎮村進行開發，科學謀劃規劃實施路徑，上下聯動共建宜居宜業和美鄉村，從而提升一二三產業的互動融合發展。同時，增強消費者對田園綜合體產品與服務的認知，通過提高產品質量、豐富旅遊體驗及文化活動來吸引消費者，利用數字營銷和社交媒體提升參與度和滿意度，促進田園綜合體的可持續發展。



此外，還應建立合理的利益分配機制，如引進專業化公司進行管理，在保障農民利益的同時實現資源的集約化開發。



來源：經濟日報 作者：詹琳



