中評社北京3月4日電／近日，5座eVTOL（電動垂直起降）航空器盛世龍從深圳蛇口郵輪母港起飛，經過約20分鐘的飛行，降落在珠海九洲港碼頭，完成深圳至珠海跨海跨城eVTOL航空器航線的首次演示飛行。這是全球首條eVTOL跨城跨灣航線首次演示飛行，將深圳至珠海單程2.5至3小時的地面車程時間縮短至20分鐘。



電動垂直起降航空器被稱為“空中出租車”，是低空飛行器的一種，無人駕駛，無需傳統機場和跑道，像直升機一樣垂直起飛，在空中轉換成固定翼飛行模式，使用純電動力。這一技術設想目的是實現城市內和都市圈城際間點對點出行，或將在未來成為空中出行的重要方式，並形成新的廣闊市場。2023年中央經濟工作會議指出，打造生物製造、商業航天、低空經濟等若干戰略性新興產業。低空經濟產業鏈條長、應用場景豐富，對構建現代產業體系具有重要作用，發展空間極為廣闊。有白皮書預測，到2025年，低空經濟對中國國民經濟的綜合貢獻值將達3萬億至5萬億元。



此前，“北京到上海僅需2.5小時”的話題引發熱議。話題緣起於有消息稱，我國最新設計的最高時速450公里的CR450復興號高速動車組將於2025年投入運營，並根據京滬客專線路長度計算得出了上述結論。在這種期待中可以看到人們對於兩座城市之間更短時間通勤的渴求。當前，經濟社會發展十分注重效率，快節奏是各行各業的常態，即使互聯網已經讓人與人之間的交流“零距離”，但經濟社會生活仍然需要人與人面對面線下交流。因此，空間上的距離無法縮短，就需要在縮短交通時間上發力。發展低空經濟，發展城市間低空交通通勤，正契合了經濟社會發展需要。



北京到上海仍屬於地理意義上的遠距離城市，短時間內仍然只能依靠發展高速鐵路和傳統民航，來縮短兩地間交通時間。但也應該看到，黨的十八大以來，區域協調發展成績斐然，在新發展理念指引下，區域協調發展需向更高水平邁進。京津冀、粵港澳大灣區、長三角、珠三角等區域建設發展，需打造更加便捷快速的交通圈，在現有半小時、1小時交通圈外，發展低空經濟勢在必行。工信部、科技部、財政部、民航局聯合印發了《綠色航空製造業發展綱要（2023—2035年）》，提出加快將eVTOL融入綜合立體交通網絡，建立統一的空地智聯管理平台，打造低空智聯網，初步形成安全、便捷、綠色、經濟的城市空運體系。



深圳是我國改革開放的“排頭兵”，同樣也是發展低空經濟的先行者。此次全球首條eVTOL跨城跨灣航線首次演示的飛行航線由深圳通航企業運營，這將是深圳試點發展低空經濟的成功實踐。如今，全國多省份都在致力發展低空經濟，搶抓機遇促發展。《廣東省製造業高質量發展“十四五”規劃》提出，以廣州、深圳、珠海為依托，做大做強無人機產業；《上海打造未來產業創新高地發展壯大未來產業集群行動方案》提出，突破傾轉旋翼、復合翼、智能飛行等技術，研製載人電動垂直起降飛行器，探索空中交通新模式；海南省發布全國首張省域無人駕駛航空器適飛空域圖……或許在不遠的將來，包括電動垂直起降航空器在內的各種無人航空器將在城市間的低空忙碌飛行，加密城市間經濟聯繫、服務區域協調發展，為高質量發展注入新的強勁動力。



來源：光明日報 作者：陳城



