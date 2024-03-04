提升消費金融服務能力

中評社北京3月4日電／國家金融監督管理總局前不久發布《消費金融公司管理辦法(徵求意見稿)》，在原先《消費金融公司試點管理辦法》的基礎上，提高了消費金融公司主要出資人資格要求和出資比例，並對消費金融公司內部各項管理進行細致規定。新管理辦法有助於促進消費金融領域頭部公司快速做大做強，實現促進消費市場穩健發展目標。



消費金融是由金融機構(銀行、消費金融公司、小額貸款公司等)向消費者提供包括消費貸款在內的金融產品和金融服務。我國消費金融行業歷經多年蓬勃發展，整體規模持續增長。尤其在科技創新和產業創新浪潮推動下，借助新技術持續拓展金融服務邊界，縱深推進普惠金融，滿足人民群眾金融服務需求的綜合能力不斷提升。不少消費金融公司借助數字化實現全流程線上運營，令用戶足不出戶便可享受便捷優惠的金融服務。



目前，我國消費金融領域的行業結構和差異化競爭格局已基本形成，逐漸步入平穩、合規發展階段。在行業結構方面，銀行類的消費信貸占比最高，是主流的消費信貸產品，且近年來銀行消費信貸份額保持上升勢頭；同期消費金融公司的市場份額略低於銀行，也呈現穩中有升狀態，而互聯網金融平台的市場份額有所收縮。未來，進一步發揮消費金融拉動經濟增長的作用，要從可持續資本管理、創新消費金融產品、提高科技賦能水平等方面入手，同時，可以加大吸引外資進入消費金融領域的力度。



在可持續資本管理方面，應進一步降低社會融資利率，推動消費貸款的整體融資利率下行，實現讓利於民。鼓勵消費金融公司拓寬融資渠道，支持符合要求的消費金融公司多發行低息金融債，降低融資成本。優化消費金融公司股權結構，通過引入戰略投資者或上市融資等方式擴大資金來源。同時促進消費金融公司規範發展，加強內部資本金管理，降低內部運營成本、提高風險控制水平，降低風險損失對公司盈利能力的影響。



在創新消費金融產品方面，由於消費市場廣闊、相應需求豐富，可以充分發揮消費金融業務模式靈活的優勢，不斷創新產品，促進我國消費更上一層樓。例如，圍繞教育、醫療、養老、鄉村振興等重點領域，開發出有針對性的金融產品，通過金融手段滿足人民美好生活需要，促進共同富裕。應當從空間和時間維度提供更多不同類型的消費產品供給，聚焦目標客戶不同階段的需求，實現對衣食住行全覆蓋。



在提高科技賦能方面，消費金融具有額度小、客戶分散、頻率高等特點，消費金融公司更有動力通過運用先進科技手段降低業務風險。一方面，金融科技能夠改善公司的業務流程、信用評估、風險管理、貸後管理等方面，優化公司運營效率。另一方面，科技手段能夠改善當下征信信息系統和大數據庫，為建立第三方信用評級和征信機構的數據共享機制提供可能，降低消費金融業務風險。



在對外開放方面，要不斷學習發達國家的先進經驗，可以與發達國家的政府和跨國公司在消費金融領域構建多層次、多渠道務實合作，通過開放消費金融市場，促進國內消費。



來源：經濟日報 作者：張棟



