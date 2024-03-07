社評：美國對華政策以競爭名義搞對抗

中評社北京3月7日電（評論員 喬新生）美國商務部長雷蒙多2024年3月1日接受微軟全國廣播公司（MSNBC）採訪時強調，電動汽車就好像是裝在輪子上的蘋果手機，可以採取包括“生物識別信息”在內的大量數據，“可以想象一下這樣一個世界：美國道路上300萬輛中國汽車，它們每時每刻都在收集數百萬美國人的數據，並將這些數據傳回到北京”，“那太可怕了”，“北京可以讓它們同時熄火”。



這是美國為了遏制中國電動汽車在美國市場上銷售，而發起的輿論攻勢。此前美國總統拜登就曾經要求政府對中國製造的互聯網絡汽車展開調查。美國商務部長受訪所發表的講話，透露出來的信息非常豐富。首先，她在無意中向人們展示了美國蘋果設備的“安全性”，讓人們意識到，美國蘋果公司生產的設備，究竟有“多安全”。其次，這位美國政府官員肆意渲染電動汽車信息遙控作用，人們不妨展開聯想，假如美國電動汽車在中國市場銷售或者美國的其他機電產品在中國使用，可能出現怎樣的可怕場景。換句話說，美國很可能會利用電子設備，控制美國的產品，搜集中國消費者的信息，並且在必要的時候，停止電子設備的運作。最後，數據安全是中美合作的重要項目，兩國曾經一度達成共識，期望在人工智能等數字產品領域開展合作。美國商務部長的觀點從一個側面說明，美國擔憂數據交流可能構成安全威脅，但是，美國又千方百計地要求中國開放自己的數據市場，迫使在美國上市的互聯網公司交出有關數據包。這從一個側面說明，美國的所謂競爭，實際上就是唯我獨尊。



中國始終不願意把中美關係定義為競爭關係。但是客觀事實說明，無論是美國的國家性質還是美國的國家戰略都決定了，競爭是美國深入骨髓的基因。從積極的層面來看，這說明美國是一個充滿進取精神的國家。但是從消極的層面來看，這說明美國所謂的合作意味著競爭，而競爭就意味著對抗。美國所謂對華政策的“合作、競爭、對抗”，歸根結底，就是打著競爭的幌子，拒絕合作，以競爭的名義搞對抗。



所以，在處理中美關係問題的時候，不能一廂情願，而應該放棄幻想。中國領導人曾經說過“以鬥爭求團結則團結存，以退讓求團結則團結亡”。鬥爭應該成為中美關係發展的主題。鬥爭不僅包括反對美國的霸權主義、反對美國的大國沙文主義，反對美國的麥卡錫主義、門羅主義，鬥爭還包括反對美國在經貿領域的單邊主義和貿易保護主義。處理中美經貿關係問題必須充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，以市場原則爭取主動，以競爭實現優勝劣汰。

