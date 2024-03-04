用原民升遷換漁船事件專報名稱　管碧玲否認

海委會主委管碧玲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月4日電（記者 鄭羿菲）“立法院”內政委員會4日首次安排“金門撞船案”專案報告，對於海委會主委管碧玲傳簡訊給無黨籍內政委員會召委高金素梅，並提及“原住民在海巡內的升遷拔擢”，管碧玲受訪時表示，她向高金素梅表達失禮“尚祈諒察”，高金素梅也接受，那就不可能再有交換。原住民在海巡內升遷的問題是需要重視的，相信高金素梅會支持。



大陸漁船與台灣海巡船2月14日碰撞造成2名大陸漁民落海死亡持續延燒，兩岸進行了15次閉門談判，但至今仍未達成共識。“立法院”內政委員會召委高金素梅4日邀請海洋委員會主委管碧玲、陸委會主委邱太三、“國防部”作戰及計劃參謀次長聯合作戰計劃處長董冀星、海軍司令部副參謀長張獻瑞等人就“金門撞船案：翻船執法過程及後續處理”進行專題報告，並備質詢。



高金素梅4日一早公布海委會主委管碧玲簡訊，內容是管稱有注意原住民族在海巡的升遷，高金素梅質疑要用原民的升遷交換擅改專報名稱，讓她覺度受辱。



管碧玲接受媒體訪問時表示，她傳簡訊是向高金素梅報告，她已經有對外表示，她有失禮的地方，但她不能夠讓海巡失去立場，“尚祈諒察”，高金素梅也接受“尚祈諒察”。

