特教生毆打老師　潘文忠：將增加特教助理員

潘文忠。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北3月4日電（記者 俞敦平）4日上午“教育部”部長潘文忠應邀至“立法院”教育及文化委員會報告並備詢，於會前接受媒體聯訪時，回應了關於昨日震驚社會的特教生暴力事件的情況。潘文忠指出“教育部”將透過心輔特教的機制，協助學校處理緊急情況、大幅增加特教助理員的數量，協助老師在教學過程中關照特教生的個別需求，並且提醒學校建立學生的輔導機制，並對身障學生，尤其是有情緒或暴力問題的學生，有掌握和預防。



台北市的一所高中日前發生一起令人震驚的事件，一名有情緒障礙和暴力傾向的特殊教育學生，在課堂上與老師發生言語衝突後，情緒失控，對老師進行了嚴重的身體攻擊，包括出拳、踹腳、鎖喉、吐口水等，直到其他同學將他拉開並壓制，才終止暴力行為。老師受到了不輕的傷害，並感到極度的恐懼和不安。此事件引起了社會的廣泛關注和討論，尤其是對於特教生的教育和管理問題。



針對此事，潘文忠表示，“教育部”針對老師在合理的輔導管教的權限，已經在輔導管教注意事項中做了一些修正，希望能夠支持老師在合理管教上面能夠賦予更多的權利，讓老師能夠做一個合理正向的管教。當然，如果碰到類似這樣的情形，如果老師心理上有受到影響，“教育部”在113年也大幅增加了對老師在心理諮商輔導的資源，從過去600萬（新台幣）到今年提升到6000萬，希望能夠讓老師在教學的過程中能夠得到更多的支持。

