高金素梅只給3分鐘專案報告　管碧玲臉很僵

海委會主委管碧玲進行專案報告。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月4日電（記者 鄭羿菲）“立法院”內政委員會4日首次安排“金門撞船案”專案報告，海委會主委管碧玲報告時，無黨籍內政委員會召委高金素梅宣布“以3分鐘為限”，讓管碧玲臉色很僵，且儘管高金素梅裁示報告名稱為“撞船”，但管報告時仍然說是“大陸三無船舶越界捕魚“海巡署”執法案件”。現場管碧玲與高金素梅交鋒氛圍濃厚。



管碧玲也稱，我們期待、希望兩岸水域所有的善意能被珍惜，以恢復金廈海域原有的寧靜，也期待海巡兩岸協同執法的部分，善的橋樑不能在取締案件發生後被摧毀。



大陸漁船與台灣海巡船2月14日碰撞造成2名大陸漁民落海死亡持續延燒，兩岸代表在金門進行了15次閉門談判，但至今仍未達成共識。“立法院”內政委員會召委高金素梅4日邀請海洋委員會主委管碧玲、陸委會主委邱太三、“國防部”作戰及計劃參謀次長聯合作戰計劃處長董冀星、海軍司令部副參謀長張獻瑞等人就“金門撞船案：翻船執法過程及後續處理”進行專題報告，並備質詢。



管碧玲報告時表示，她今天受邀“立法院”內政委員會第二次全體委員會議專題報告，就海委會所送“海巡署”專案報告，因為衹有3分鐘，有關發現陸船越界、陸船翻覆救援，及如何配合調查，書面資料請參閱。



管碧玲說，有關本案，面對傷亡，本人在第一時間就指示“海巡署”應該安頓亡靈、設立牌位靈堂，予以祭拜，所有的人道關懷，盡一切努力在進行。啟動溝通後，從家屬抵台，也均配合家屬的要求，2位生還者非常迅速地就讓其回國，家屬要勘查船舶我們也都配合，啟動協商過程“海巡署”持續以最大的誠意提供具體“撫慰”方案，希望給予家屬最實質的保障，儘速完成善後工作。

