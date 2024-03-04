藍綠白戰將齊聚司法委員會　磨刀霍霍

司法及法制委員會進行“司法院”秘書長吳三龍進行業務報告，台下坐著藍綠白戰將，彼此磨刀霍霍。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月4日電（記者 黃筱筠）“立法院”司法及法制委員會本會期藍綠陣營有許多戰將，包括民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌以及國民黨“立委”謝龍介、羅智強等人。但今天是委員會在本會期第一天召開，卻難得朝野對臨時提案達成共識，大家一致認同把會議室進行改變，增加質詢台與備詢台，卻有著磨刀霍霍的氛圍。



司法及法制委員會今天安排“司法院”秘書長吳三龍進行業務報告，因為該專案報告爭議不大，加上一開始許多“立委”都前往內政委員會支援，一開始出席“立委”不多。接著由國民黨新科“立委”翁曉玲提出希望把會議室空間重新佈置，這個提案討論時，藍綠“立委”才慢慢前來委員會。



“立法院”司法及法制委員會的會議佈置，是把記者席放在最後並且間隔起來，無法前進到會議前方。



黃國昌說，如同主席所講這個委員會空間佈置2016年有改變，是因為當時很多“國會”改革方案，做這樣空間佈置的委員是立意良善，但是如主席所說這幾年空間改善無法達到當初目的，還有多所不便，今天有司法法制委員會提議，建議是否翁曉玲委員提出臨時提案，在委員會當中進行處理，假設多數委員都贊成就由秘書處連繫看要怎麼改變。



黃國昌也說，若大家都支持改變，宜快不宜遲，那要把質詢台、備詢台移回來，需要總務處同仁找時間空擋做處理，那是否會議或是會後，都可以討論沒意見，既然有委員過這個案子，那就正式議程處理後處理這個案子，這都可以思考。



民進黨“立委”鍾佳濱說，過去因為前前瞻預算審查引發衝突，媒體為了攝取畫面衝到前面，對於有肢體互動的委員受到傷害，他個人也受傷因為媒體體重壓力的傷害。因此把委員問政空間與媒體區，除了大禮堂把媒體席放在二樓，接著衹有302會議室有這樣改變，當時司法及法制委員會是示範，可以建請“立法院”韓國瑜進行黨團協商。

