富權：管碧玲為何要擅改專案報告名稱？

中評社香港3月4日電／澳門新華澳報4日發表富權文章：管碧玲為何要擅改專案報告名稱？以下為文章內容。



從今日起，台灣地區第十一屆“立法院”第一會期正式開展議事活動，八個常設委員會都排定議程，邀請相關部會首長前往進行專案報告並備質詢。其中最引發政媒兩界注目的是內政委員會、交通委員會、衛環委員會。國民黨將主攻廈金海域“二一四惡性事件”及食安議題，民眾黨則搶攻司法改革議題。此外，健保藥價與電價也將是今日相關常設委員會朝野攻防戰的主題。但有趣的是，在交通委員會，國民黨、民進黨及民眾黨卻是具有高度共識，針對電詐愈打愈詐的情況，將猛攻“數位部長”唐鳳。其實，這也是民進黨內“新潮流系”及其他一些派系的“立委”，要趁全台民眾都對“數位部”有所詬病的個機會，攆趕連他們也最不滿意的唐鳳，在“五二零”之前下台。



不過，今日朝野攻防戰最激烈的，還是內政委員會。該委員會輪值召委高金素梅所排定的議程是，《邀請“海洋委員會”主任委員、大陸委員會主任委員、“國防部”及海軍司令部參謀長就“金門撞船案：翻船執法過程及後續處理”進行專題報告，並備質詢》。



高金素梅是“外省第二代”，其父親金德培為“國軍”榮民，是籍貫安徽的滿族旗人，據稱是愛新覺羅氏直系後裔；其母親高香妹則是苗栗縣泰安鄉部落的泰雅族人。原名為金素梅時曾是歌手及演員，主演過李安導演的《囍宴》。二零零五她被中央民族大學民族學系錄取，並於二零一一年取得學士學位畢業。二零零一年為參選山地原住民選區“立委”，而以其母親之姓冠以姓名，改名為“高金素梅”。二零零二年，她加入無黨籍“立法院”黨團運作，二零零四年再度當選後加入親藍的無黨團結聯盟黨團。二零二零年因無黨團結聯盟主席林炳坤宣布引退等，她選擇回復無黨籍身分，並加入中國國民黨“立法院”黨團，參與該黨團的運作。在十一屆“立法院”的第一個會期，她選擇參與內政委員會的運作，並有意參選召委，國民黨黨團決定“禮讓”，而順利當選。



由於高金素梅承認“九二共識”，長期參與兩岸關係和平發展的各項活動，反對“台獨”的政治立場極為鮮明，因而可以料想，她在出任內政委員會召委後的“第一炮”，必定是“砲口”對準那些破壞兩岸關係的官員和事件。正好在本屆“立法院”本會期開議之前，發生了廈金海域“二一四惡性事件”，就順理成章地成為高金素梅“第一炮”的“砲彈”。



果然，這“第一炮”尚未“開砲”，就讓民進黨當局對“二一四惡性事件”的責任人感到被打中“要害”。“海委會”主委管碧玲竟然冒“行政藐視及干預立法”的大不韙，公開表達對該專案報告的名稱不滿，發文強調“我們不接受內政政委員會排定專案報告的名稱，那是違背事實的名詞定位”，並將報告名稱改為《“海委會”海巡署針對“113年2月14日取締大陸籍快艇事故案”專案報告》。



管碧玲不但擅自更改專案報告名稱，而且在整份六頁的專報中，也隻字未提“碰撞”一詞，其中執法過程這個章節，“海委會”寫下，十三時十分，陸船以大角度向右急轉發生翻覆，四名大陸船員全數落海，內容就接續到救援部分，並未對追逐過程加以詳述。

