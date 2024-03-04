富權：民主基金會董事長由“卡韓”變“綁韓”

中評社香港3月4日電／澳門新華澳報2日發表富權文章：民主基金會董事長：由“卡韓”變“綁韓”。以下為文章內容。



韓國瑜當選並出任“立法院長”後，在極為諳熟“立法院”議事規則的周萬來秘書長的襄助下，主持院務尤其是幾次有可能會引爆藍綠衝突的議程上，都能夠按照議事規則來公平公正處理之。因此，就連曾經“看低”甚至詆毀韓國瑜的某些民進黨人，也說了一個“服”字。



但民進黨卻仍然不肯“放過”韓國瑜，在韓國瑜依例接任台灣民主基金會董事長的議題上大做文章，意圖阻攔韓國瑜接任該職務，使用了各種“卡韓”的籍口和手段。就連台灣民主基金會的官網，在游錫堃落選“立法院長”，失去出任台灣民主基金會董事長的法力依據，甚至還辭去“立委”職務之後，仍然高掛“董事長游錫堃”的網頁。在民間輿論嘩然之後，才將之扯下來，改為“代理董事長吳釗燮”。



然而，由“立法院長”兼任台灣民主基金會董事長，這是有法例及慣例規範的。一方面，台灣民主基金會是仿效美國國家民主基金會而設立的，美國國家民主基金會是由國會議長“揸FIT”，因而台灣民主基金會的董事長理所當然也應是由“立法院長”擔任。另一方面，從台灣民主基金會成立的那一天起，依其“章程”規定，也是為了攏絡“藍皮綠骨”的王金平，陳水扁委請王金平出任董事長；並依其“章程”規定，先後由民進黨籍的“外交部長”陳唐山、黃志芳任副董事長。在王金平落選“立法院長”甚至不再參加“立委”選舉後，才先後由民進黨籍的“立法院長”蘇嘉全、游錫堃出任其董事長。現在，游錫堃已經落選“立法院長”並辭去“立委”之職，韓國瑜當選“立法院長”，就應由韓國瑜出任台灣民主基金會的董事長。



民進黨人不忿並要阻擋韓國瑜出任台灣民主基金會董事長的其中一個籍口，是指控承認“九二共識”的韓國瑜在出任高雄市長時，曾經先後訪問港澳和大陸，走進澳門和香港中聯辦的大樓，分別受到傅自應、王志民會見，當時民進黨人就詆毀韓國瑜是認同及支持“一國兩制”。因此，這次民進黨人就“炒冷飯”，認定韓國瑜接任台灣民主基金會董事長後，必定會將台灣民主基金會引向迎合“和平統一、一國兩制”方面去。為了“印證”這個莫須有的指控，還煞有介事地聲稱，王金平當年在擔任台灣民主基金會董事長時，尤其是在馬英九擔任台灣地區領導人的期間，就利用台灣民主基金會肩負“兩岸統合”的工作。



但是，這些籍口根本不值一哂。一方面，依體制台灣民主基金會董事長必須由“立法院長”擔任，不管他是否執政黨的黨員。另一方面，某些民進黨人對王金平的指控也是毫無證據，因為其“章程”並無“兩岸統合”的任務和職權，而王金平也確實是沒有利用台灣民主基金會進行兩岸交流的活動。即使是他當時有意訪問大陸，也是堅持要用“立法院長”的名義，因而無法成行。如果他用台灣民主基金會董事長的名義，反而是可能已經揹著“立法院長”的實質身份，踏上大陸的土地了。實際上，二零一二年，時任“立委”的蕭美琴就是以“台灣民主基金會董事”的身份赴上海，參加“第三届兩岸關係和平發展的機遇和挑戰”會議。



退一步來說，即使是韓國瑜接任台灣民主基金會董事長後，果然進行推動兩岸交流的工作，又有什麼不好？一方面，民進黨當局正在為因為拒絕承認“九二共識”而導致兩岸制度性聯絡機制“停擺”而焦急，老是放話希望能夠在“不設前提”下恢復兩岸交流及協商。而台灣民主基金會帶有半官方的性質，在承認“九二共識”的韓國瑜擔任其董事長之後，倘若果然能夠成為兩岸接觸的“第三軌道”，這豈非正好符合民進黨當局的“合尺”？另一方面，在韓國瑜利用台灣民主基金會進行推動兩岸交流的活動後，北京有可能拿掉給其“台獨頑固份子的關聯機構”的定性，豈不皆大喜歡？

