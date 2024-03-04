代寫大學入學檔案橫行　藍委柯志恩促抓弊

藍委柯志恩。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月4日電（記者 俞敦平）針對網路上出現的學習歷程檔案代寫廣告，收取高額費用幫忙製造假的學習歷程，導致大學入學成為家長的軍備競賽。中國國民黨“立委”柯志恩也是教育及文化委員會的召委，4日上午質詢“教育部長”潘文忠，要求“教育部”採取有效的措施，防止學生受騙或作弊。



柯志恩指出，網路上有許多業者以高達新台幣20萬元的價格，提供一條龍的學習歷程檔案代寫服務，導致台灣大學升學成為家長的軍備競賽。而“教育部”只是呼籲家長不要浪費錢，卻沒有任何的作為，讓這些廣告在Google上滿天飛。她質疑，“教育部”是否有要求數位部或其他相關部會，共同打擊這些違法的業者，並保障學生的學習權益。



柯志恩還透露，目前大學教授審查學習歷程檔案的費用非常低，每份衹有50元，而且通常要三位教授審查，時間非常有限。她質疑，教授們是否能夠真正辨別出學習歷程檔案的真偽，或是只是走過場，讓代寫的學生順利通過。



潘文忠回應，“教育部”對於民間的學習歷程檔案代寫廣告，是會去函要求下架，但是這些業者可能還是會不斷產生，想要從中牟利。他表示，“教育部”會持續努力宣導，讓家長和學生不要相信這些廣告，也不要浪費錢。他認為，學習歷程檔案的目的是讓學生反思自己的學習過程，並展現自己的特色和能力，如果交由他人代寫，就失去了意義。



潘文忠還表示，“教育部”會持續與數位部和其他相關部會合作，打擊這些違法的業者，並保護學生的學習權益。他呼籲，大學教授們要嚴格審查學習歷程檔案，不要讓代寫的學生蒙混過關，影響學術的品質和公信力。