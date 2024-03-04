孫東：大力發展創科　為未來拚出血路

中評社香港3月4日電／創新科技及工業局局長孫東近日就新一份《財政預算案》簡介相關政策措施並答記者問。他指出，政府在目前經濟緊張的情況下大力發展創科，是因為“越是困難的時候越要為今後發展鋪路、做好布局。”他透露，下個月會就第二批引進的16間重點企業舉行簽約儀式，目前共36間重點企業已落戶或擴展香港業務，希望企業除了在香港建立國際總部或研發中心外，亦能在港建設生產設施。另外，他亦透露對於抗疫期間在河套區建立的隔離設施，政府正計劃將其搬遷。



大公报報導，除了上游的研發中心，中下游的生產設施亦是香港所需。孫東表示，企業在香港建立生產線的一個困難是“內地資金出不來”，需要在香港重新融資，而在香港融資設廠是新事物，他希望社會能改變觀念給予更多幫助，亦希望特區政府能起引領作用。



大量資源用於AI和數據科學



孫東說道，創科中心的發展非常重要，香港“別無選擇”，但在前瞻布局的同時，政府亦會考慮“投入的每一分錢怎麼讓香港市民盡快受惠”。他指出，在引進重點企業時除看重技術的先進性，另有兩個重要判斷標準，即能為香港GDP帶來多少實質增長及為香港市民提供多少就業機會；同時，政府亦重視培育由本地青年本土開發的、幫助本地就業的初創企業，希望能通過創科的發展“為香港未來拚出一條血路”。



他續表示，在人工智能資助計劃方面投入三十億，僅是政府在AI方面眾多投入的一部分，引進重點企業方面亦將許多資源用於AI和數據科學上。



在數據流通方面，創科局於去年十二月推出《粵港澳大灣區（內地、香港）個人信息跨境流動標準合同》的先行先試安排。孫東指，個人數據亦屬於敏感數據，首階段先在銀行業、徵信業及醫療業三領域對數據跨境流通先試先行，且香港任何個人數據出境都需當事人授權，因此市民可以放心。



若上述安排試行成功，孫東透露，下一步則會今年年中考慮將數據流通擴展至大灣區內所有行業，亦希望全港與中國內地其他城市的數據流通能盡快展開。

