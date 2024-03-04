綠委主張檢討前“副總統”卸任享特勤

綠委鍾佳濱。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月4日電（記者 黃筱筠）綠營關切卸任政要安全維護，“內政部”雖訂有相關規範，“特定人士之安全警衛派遣期限一年”，但實務上申請卻變相長期化，包括前“副總統”連戰、蕭萬長、呂秀蓮等人均已申請多年。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，過去對於特殊維安要求是因應台灣政治局勢，很多國際例子看到重要政治人物維安確實也有造成問題。她個人頃向相關單位可以檢視作業要點，是否要進一步精進。否則一再開特例讓特例成為常態，這樣會成為安單位與法規困擾。



她強調，如果卸任官員“元首”等將需要由協助持續進行維安，可以檢視修正標準，她個人是支持進行檢討。



根據“中央政府”機關首長及特定人士安全警衛派遣作業規定”，特定人士之安全維護派遣期限一年，如必要時得申請延長之；但其保護原因消失後，由“內政部”“警政署”撤離其安全警衛。雖有明文規定，卸任政要申請維安卻變相長期化，例如連戰2010年底禮遇期滿後，已持續10幾年依上述規定申請，蕭萬長、呂秀蓮、前“立法院長”王金平等也有多年持續申請的情況。



民進黨“立委”鍾佳濱表示，現階段警力是要維護人民安全，珍貴警力對於特定人士維安，是針對特定的人不只是基於禮遇或是過去工作有風險要加強防務，但是隨著業務過去，一年是適當時期，應該要每年檢討，要視情況是否有需要延長。



他也說，就像連戰卸任超過10多年，職務敏感性是否還需要耗費警力維安，相關單位要進行說明。