蔣萬安：漁船事件政府有責任協調、說清楚

國民黨台北市長蔣萬安。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月4日電（記者 張穎齊）金門漁船撞船事件真相未明，兩岸代表在金門協商15次破局。“立法院”內政委員會4日邀海委會主委管碧玲、陸委會主委邱太三等進行“金門撞船案：翻船執法過程及後續處理”專案報告，但管碧玲擅改報告名稱惹議。中國國民黨台北市長蔣萬安4日表示，官方要負起責任協調、說清楚。



陸船翻覆釀2死案，“海巡署”與陸方代表3日上午再度進行第15次協商，會談約進行75分鐘仍未獲共識破局。另外，“立法院”內政委員會4日安排台灣海委會提出金門事件專題報告，但泛藍要求的題目是“撞船案”，海委會、綠營給出的報告名稱卻是“取締案”，藍綠兩黨對報告題目爆發爭執。



蔣萬安4日上午赴位在台北大直區台北都更解壓說概念館，出席台北市高氯離子混凝土建築物575專案計劃記者會。與會的有台北市府副秘書長張溫德、都發局長王玉芬、府發言人兼準青年局長殷瑋、都更處長陳建華、建管處長虞積學等。



蔣萬安會間接受媒體聯訪，記者詢問漁船案。蔣萬安表示，台灣是民主開放的社會，當然要尊重人權與事實。他很重視整個區域和平穩定，官方要負起責任、進行妥適的溝通與協調，並對外界說明清楚。



媒體問，有辣椒粉含有致癌物“蘇丹紅”，流向海底撈，台北市狀況如何？蔣萬安說，關於蘇丹紅的食安議題，台北市衛生局有回報，並稽查在台北市下游廠商，第一時間都有回收。目前並沒在新增狀況，後續會持續稽查，若發現違法絕對依法嚴正送檢調。



隨後蔣萬安進行記者會，發布都更第8支箭計劃，象徵啟動的儀式。