金門案15度協商觸礁主因曝光　疑兩點無共識

大陸漁船翻覆釀2死案，台灣與陸方進行15度協商觸礁，疑似卡在道歉及究責上始終無共識。(資料照 中時新聞網) 中評社台北3月4日電／大陸漁船翻覆釀2死案，“海巡署”與陸方代表昨日在金門進行第15次協商仍未獲共識，預計將休兵3天，待今日“立院”專案報告後視情況再談。雙方歷經15次會談，目前主要爭執點，在於陸方代表，要求台灣海巡艇上4名隊員前往報告事發經過，並當面向家屬致歉，遭到拒絕；此外，當初兩岸協議要共同嚴打“三無快艇”，但台灣認為，該艘漁船先前曾有多次的“違法行為”，卻遭到刻意忽視。



根據《中時新聞網》報導，大陸邊防、海警與台灣海巡，多年來共同執法相安無事，但對於近年來快速增多的“三無快艇”，雙方都相當頭痛，因此雙方曾有協議，要共同嚴打“三無快艇”，保障雙方漁民作業以及杜絕不法。



翻船事件發生後，在人道及撫卹方面，台灣方面並無堅持，甚至有初步達成共識。但據瞭解，陸方代表卻堅持要求，台灣4名海巡隊員必須到會議中，向陸方進行事發經過報告，同時當面向家屬道歉。



陸方這點要求造成台灣方面極大反彈，認為事件已經進入司法程序，且台灣也已破天荒讓代表及家屬在事故船隻上拍照採證，且陸方並無調查及管轄權，因此多次拒絕這項要求。為此，雙方就卡在這個關鍵點上“各自表述”。



另一方面，歷經15次協商，雙方始終圍繞在“究責”、“碰撞”、“認錯”及“賠償”等問題上，不過，目前已經縮小到“究責”及“認錯”兩項，但在金門地檢署遲未動作，對事件過程始終緘默，導致雙方仍未達成共識。



據瞭解，陸方目前要求台灣司法單位公正且迅速的調查，並希望適度讓家屬、家屬代表在過程中參與，當天案發時到底發生什麼事情。



在撫卹部分，雙方兩岸已達成相當共識，雙方歧見不深。但實際上台灣是否道歉？而道歉內容及形式，是目前毫無真正交集之處。