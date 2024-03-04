香港市場獨特　內地餐飲品牌搶灘

主攻“養生”概念的和府撈麵，農曆新年前在銅鑼灣開業。 中評社香港3月4日電／香港商舖租金高昂，且港人北上消費已成風潮，零售市道遭逢困境。可是，近年有許多內地餐飲品牌來港“插旗”開業，反映出香港市場具有獨特優勢，受到大批零售品牌青睞。



大公報報導，內地餐飲品牌攻港熱潮持續，在熙來攘往的旺角彌敦道，不難發現來自深圳人氣平價燒烤餐廳“木屋燒烤”的店舖，該店面積超過2580平方呎，早前以每月約26.8萬元承租，成為該品牌落戶香港的首店，亦是全國第271家分店。



新京熹月租35萬進駐中環



主攻“養生”概念的和府撈麵，位於銅鑼灣的香港首店，剛於農曆新年前正式開業，以介乎10至188元的售價，拓展香港消費市場。



和府撈麵在內地的直營門店超過600家，視香港為探索海外的橋頭堡。



此外，北京高級火鍋品牌新京熹，最近進駐中環，每月租金35萬元，租用的總樓面面積約5890平方呎。



至於在深圳發展起來的湘菜品牌農耕記，香港首店去年趁中秋、國慶假期開始試營業，另有楊國福麻辣燙亦已登陸香港。



除了食店，內地連鎖茶飲品牌亦相繼落戶搶攻香港市場，近年興起的手打檸檬茶店更是蜂擁而至，包括以廣西設有檸檬莊園作招徠的林香檸，還有檸濛濛、廣州品牌茶救星球等等。



另外，由於香港咖啡文化盛行，繼去年初殺入香港的上海連鎖咖啡店Manner Coffee，以首店之名打入香港市場後，由瑞幸創始人陸正耀及錢治亞共同創辦的庫迪咖啡（Cotti Coffee），去年亦成功在上環開設首家分店，加入戰團。