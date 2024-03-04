新投資移民啟動　港料吸資9000億

太陽聯合資本主席張志明稱，已接逾300宗新資本投資者入境計劃查詢。 中評社香港3月4日電／特區政府推行的新資本投資者入境計劃（CIES）於上周五開始接受申請。太陽聯合資本主席張志明表示，今輪CIES有機會吸引約6000億至9000億元資金流入，而非中國籍申請人的比例亦有望增加至30%，部分需求是來自東南亞地區。



大公報報導，資本投資者入境計劃俗稱投資移民，特區政府曾於2003至2015年期間推行，累計吸引約2160億元投資金額，申請人以持有外國永久居民身份的中國籍（以下簡稱中國籍）人士為主，佔90%左右。



張志明說，香港對投資移民“仍然有好大吸引力”，預期今輪CIES反應熱烈，而中國籍與非中國籍申請人的比例，可望為7：3之比，部分原因是東南亞地區的人士對CIES有興趣。



對東南亞客有吸引力



他解釋說，最近幾年，不少中資企業在東南亞增設生產線，例如泰國、越南、柬埔寨等，公司最近也接獲不少這些地區人士的查詢。在現行安排下，越南國民如要入境中國內地做生意，除了手續比較多，獲准逗留的日子每次亦只得14日左右，相當“不方便”。



截至目前為止，太陽聯合資本已接獲逾300宗CIES相關查詢，輕微超越公司上一輪處理的個案宗數（約300宗）。張志明解釋，CIES計劃旨在吸引高資產淨值人士移居香港，申請個案獲批之後，申請人將能以香港居民身份自由出入內地、以香港公司名義在大灣區營商也相對方便、享有較低的稅率等。此外，申請人可攜同家人移居香港，子女無論就讀本地國際學校或申請內地名牌大學也相當便利。



新一輪CIES要求申請人最少要投資3000萬元於獲准許投資資產，金額比上一輪計劃高，不過張志明指出，以新加坡的全球商業投資者計劃（GIP）為例，其申請反應一直其門若市，反映市場對這類計劃有需求。即使在上一輪CIES，太陽聯合資本處理的個案之中，投資金額最高的一宗累計高達4億元。



根據資料，獲准許投資資產包括股票、債券、合資格集體投資計劃、有限合夥基金，以及非住宅房地產等。張志明說，相信債券仍會是最受歡迎的投資產品類別，根據上一輪經驗，投資者最常選擇8年期債券，原因包括債券能提供固定回報、期滿後可取回本金，最重要是省卻每次轉換資產都要向入境處申報的手續。