藍提修法官員答詢不實最重關3年　綠反擊

吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月4日電（記者 黃筱筠）針對“立法院”改革，國民黨“立院”黨團本周將提版本，包括受質詢官員回答不實處以罰鍰，情節重大者移送司法機關，擬最重關3年。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪則說，這次看到非常多國民黨“立委”在總質詢時，是“立委”藐視“國會”，國民黨那要推動藐視“國會”罪，那要不要也檢視、檢討“國會議員”過度利用職權，藐視官員這種不對等現象，“國會”改革不是“國會”擴權，要從“立委”自身做起。



國民黨立法黨團本周將提出的“國會”改革法案部分，聚焦藐視“國會”之罰則、國情報告常態化。國民黨“立委”吳宗憲等人提案修正“立法院”職權行使法第25條，只要有虛偽陳述、未經“立院”同意缺席者，由主席或質詢委員提議，出席委員2人以上連署或附議，經院會決定，處2萬元至10萬元以下罰鍰或移送“監察院”；情節重大者移送司法機關，可處3年以下有期徒刑或30萬元以下罰金。



吳思瑤表示，“國會”改革應該權責相符，要擴充“國會”權力，要同等檢視“立法院”有沒有專業問政，權則相符是“國會”改革重要原則，但現在衹有看到國民黨擴權。



她指出，這次非常多國民黨“立委”在總質詢時是“立委”藐視“國會”，國民黨要推動藐視“國會”罪，那要不要也檢視、檢討“國會議員”，過度利用職權藐視官員這種不對等現象。“國會”改革不是“國會”擴權，要從“立委”自身做起。

