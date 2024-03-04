香港周末預約睇樓量　近一年最多

由於預期樓價將會上升，不少買家加速入市，導致太古城本周末睇樓預約增加約75%。 中評社香港3月4日電／特區政府全面撤辣兼暫停壓測，樓市氣氛急速升溫，買家憂遲買會貴加速入市。據代理統計，本周末預約睇樓量創近1年新高。



大公報報導，中原地產指，十大屋苑本周末預約睇樓量錄510組，連升3周，兼創去年3月後11個月新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，全面撤辣令樓市氣氛大逆轉，買家積極覓盤，趕樓價反彈前入市，近日一、二手交投升溫，本周末交投勢必暢旺，小陽春已出現。



美聯分行統計的15個指標屋苑本周末預約睇樓量錄約479組，按周急增77.4%，同創去年3月以來新高。美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，撤辣兼停壓測將積存購買力引爆，料本月一手及二手交投齊升。



網上搵樓飆33% 盤源增5%



部分業主放盤價回升，中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，鰂魚湧太古城本周末睇樓預約升75%，業主看好後市，每呎叫價提升4.6%至18300元。



樓市重返“零辣招”時代，House730網上搵樓平台稱，財政預算案公布24小時後，該平台搜尋售盤量彈升33%，當中以樓價400萬至600萬元搜尋量升幅最大，急增57.1%，其次是600萬至800萬元單位，搜尋量升56.9%。



撤銷額外印花稅令二手樓鬆綁，該平台於財政預算案後錄得盤源近4萬個，較一周前增加近5%，各類銀碼盤源全線上升，其中叫價800萬至1000萬元類別增至4947個，升5.63%；而1000萬元或以上物業售盤量增至11557個，升幅4.8%。