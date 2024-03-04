遭恐嚇放炸彈、綠職員穿小鞋　韓：謝謝關心

韓國瑜。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月4日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院長”韓國瑜今天中午和愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多訪團會見，面對媒體追問近日他收到炸彈恐嚇訊息，以及國民黨“立委”爆料有綠營的“立法院”職員給他“穿小鞋”等問題，韓國瑜都面帶笑容回說“謝謝大家的關心！”沒有進一步作出回應，看起來沒有被影響心情。



韓國瑜和外賓會見時還特別強調，台灣是微笑之島，要現場翻譯先向外賓們解釋，然後一起擺出大笑容，接著介紹陪同的副院長江啟臣時則說，江長得非常帥氣，江的帥氣和他的才能，一起撐起“立法院”，引來現場一片笑聲，讓接見外賓的嚴肅場合瞬間輕鬆不少，展現了獨特的韓式風格



國民黨“立委”羅智強2日在臉書發文指出，收到炸彈恐嚇訊息揚言要炸“立法院”、“立法院長”韓國瑜、韓國瑜的家人、羅智強等人。韓國瑜對此透過辦公室表示，相信台灣人民的善良與包容，不會有過激舉措，“立法院”內也會加強相關巡邏與安全檢查。



另外，韓國瑜近日警告“立院”職員，有弊端他一定會處理，更喊話大家“螺絲一定要栓緊”、“不教而殺謂之虐”。藍委葉元之則披露，“立法院”過去是民進黨執政，很多人比較偏綠，有點失控。這跟韓國瑜當初剛接高雄市長蠻類似的，高市府裡面也是一堆陳菊人馬，常常給韓國瑜穿小鞋。